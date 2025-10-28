Butāns: Ceturtā daļa no aizņēmuma ir drošībai, kam paredzētas pārējās daļas? Atbildi nezina pat deputāti 0
Artūrs Butāns, Saeimas deputāts (NA), Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izsaka neizpratni par budžeta aizņēmuma sadalījumu – viņš norāda, ka lielākā daļa naudas nav skaidri plānota, un kritizē Finanšu ministrijas politisko vadību par pārredzamības trūkumu.
“Ja mēs aizņemamies 1,8 miljardus, tad kam ir šis finansējums? Vai tas ir ikdienas algu apmaksai – mēs to naudu noēdam, vai investējam. Paskatieties, cik miljoni ir iedoti aizsardzībai, un cik ir aizņēmums. Tātad – ceturtā daļa ir drošībai, bet kam ir pārējās trīs ceturtdaļas?” neizpratnē ir Butāns.
Viņš skaidro, ka, lai arī kam pajautātu – pozīcijas vai opozīcijas deputātiem – neviens nezina, kam pārējā nauda domāta. “Es gribētu teikt, ka ir jāmainās Finanšu ministrijas politiskajai vadībai, jo viņi ir tie, kas atnes budžetu, un faktiski mēs esam atkarīgi no viņu labvēlības, kādā detalizācijā viņi iesniedz šo budžetu,” atklāj deputāts.
Deputāts aicina iedomāties situāciju, kurā ģimene aizņemas naudu – ceturtdaļa no naudas ir mājas drošībai, piemēram, signalizācijai. Par atlikušās naudas tēriņiem neatklāj, bet ģimenei akli jāuzticas un jāatbalsta.