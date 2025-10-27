Pistācijas ir vērts ēst katru dienu: 5 iemesli, kāpēc uztura speciālisti tās dēvē par vienu no veselīgākajiem našķiem 0
Pistācijas mīl visā pasaulē – tās ir ne tikai garšīgas, bet arī vienas no vērtīgākajām uztura bagātinātājām, ko varam pievienot savam ikdienas ēdienkartes sarakstam. To patīkami saldenā garša padara tās par lielisku uzkodu vai papildinājumu dažādiem ēdieniem, taču uztura speciālisti uzsver – pistācijas ir daudz vairāk nekā tikai našķis.
Tās satur pilnvērtīgu olbaltumvielu kompleksu ar visām deviņām neaizvietojamajām aminoskābēm, labos taukus, bagātīgu šķiedrvielu un antioksidantu devu. Un, ja pistācijas ēd katru dienu, veselībai tas var dot pārsteidzošus ieguvumus, vēsta “Eatingwell”.