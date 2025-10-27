Balodis: Lielākas šausmas ir grūti iedomāties. Es domāju, ka mēs atrodamies kaut kur tuvu Trešajam pasaules karam 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” RD deputāts (LPV), zvērināts advokāts, LU profesors, Tiesību Zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs Ringolds Balodis vērtēja pašreizējo drošības situāciju Latvijā un valdības spēju nodrošināt sabiedrības pārliecību par valsts aizsardzības gatavību.
“Ja mēs runājam par drošības situāciju, tad bez šaubām, tas, ka aizsardzības ministrs Sprūds un Aizsardzības ministrija pirms kāda laika nespēja pastāstīt, kā tur ir ar tiem droniem, stāstīja visādus pekstiņus, tad ir skaidrs, ka tas drons ir izslīdējis no viņu uzmanības loka, tas drošību un pārliecību neveicina,” sacīja Balodis.
Viņš norāda, ka arī gadījumi, kad neidentificēti droni lidinājušies virs Rīgas lidostas, neveicina sabiedrības uzticību drošības sistēmai. Balodis uzsver, ka sabiedrībai nākas vien paļauties uz ticību, ka aizsardzības spējās tiešām notiek progress, jo caurskatāmības trūkums liedz par to pārliecināties praktiski.
“Man pašam gribētos ticēt, ka valsts aizsardzības spēja pieaug, jo nauda tiek pumpēta ļoti lielā apjomā – ierobežota pieejamība un valsts noslēpums pāri visam tam. Mēs nevaram analizēt, kā un kur šajās spējās tiek ieguldīts. Mēs varam tikai ticēt,” atzīmē Balodis.
Vērtējot kopējo ģeopolitisko situāciju, Balodis atzīst, ka spriedze pasaulē ir pieaugusi. “Ja mēs runājam par kopējo ģeopolitisko situāciju, tad lielākas šausmas, protams, ir grūti iedomāties. Es domāju, ka mēs tiešām atrodamies kaut kur tuvu Trešajam pasaules karam. Cerēsim uz cilvēku saprātu, jo par tādu karu neviens nevar būt gandarīts,” norādīja advokāts.