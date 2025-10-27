Balodis: Lielākas šausmas ir grūti iedomāties. Es domāju, ka mēs atrodamies kaut kur tuvu Trešajam pasaules karam 0

LA.LV
17:17, 27. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” RD deputāts (LPV), zvērināts advokāts, LU profesors, Tiesību Zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs Ringolds Balodis vērtēja pašreizējo drošības situāciju Latvijā un valdības spēju nodrošināt sabiedrības pārliecību par valsts aizsardzības gatavību.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ir ielikti labi pamati, lai mēs kļūtu par nāciju ar šķībākajiem zobiem – Latvijā, iespējams, darbojas “ortodontu kartelis”
Kokteilis
TESTS. Izvēlies vienu figūru un uzzini, ko tā var atklāt par tavām bērnības traumām
Maskavā haoss un sprādzieni: Krieviju satricina “nezināmas izcelsmes dronu” uzbrukums
Lasīt citas ziņas

“Ja mēs runājam par drošības situāciju, tad bez šaubām, tas, ka aizsardzības ministrs Sprūds un Aizsardzības ministrija pirms kāda laika nespēja pastāstīt, kā tur ir ar tiem droniem, stāstīja visādus pekstiņus, tad ir skaidrs, ka tas drons ir izslīdējis no viņu uzmanības loka, tas drošību un pārliecību neveicina,” sacīja Balodis.

Viņš norāda, ka arī gadījumi, kad neidentificēti droni lidinājušies virs Rīgas lidostas, neveicina sabiedrības uzticību drošības sistēmai. Balodis uzsver, ka sabiedrībai nākas vien paļauties uz ticību, ka aizsardzības spējās tiešām notiek progress, jo caurskatāmības trūkums liedz par to pārliecināties praktiski.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lai Krievija nepārvērstos par Ķīnas koloniju, tai ir palicis tikai viens ceļš; finansiāli jau tā ir pilnīgi sabrukusi
Oktobra sākumā Granīta ielā noticis traģisks negadījums; policija lūdz sabiedrības palīdzību
Vilciens neiet, bet autobusā arī neņemšot! Sievietei ar zīdaini nepārdod transporta biļeti ļoti savāda iemesla dēļ

“Man pašam gribētos ticēt, ka valsts aizsardzības spēja pieaug, jo nauda tiek pumpēta ļoti lielā apjomā – ierobežota pieejamība un valsts noslēpums pāri visam tam. Mēs nevaram analizēt, kā un kur šajās spējās tiek ieguldīts. Mēs varam tikai ticēt,” atzīmē Balodis.

Vērtējot kopējo ģeopolitisko situāciju, Balodis atzīst, ka spriedze pasaulē ir pieaugusi. “Ja mēs runājam par kopējo ģeopolitisko situāciju, tad lielākas šausmas, protams, ir grūti iedomāties. Es domāju, ka mēs tiešām atrodamies kaut kur tuvu Trešajam pasaules karam. Cerēsim uz cilvēku saprātu, jo par tādu karu neviens nevar būt gandarīts,” norādīja advokāts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Nekādas tauku griešanas un izdevumu samazināšanas pēc būtības nav,” Smiltēns par “drošības budžetu”
TV24
“Rezultātā jums nekas nebūs…” Rajevs asi kritizē Spānijas lēmumu saistībā ar aizsardzības budžetu
TV24
Rolšteins: “Latviešu uzņēmējiem nevajadzētu gulēt, bet domāt, ko var izdarīt militārajā industrijā”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.