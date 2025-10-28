Belgorodas dambja sabojāšana izraisījusi plašus plūdus un nopietni sarežģījusi Krievijas karaspēka loģistiku 0
Pēc pēdējās dienās pieredzētajiem Ukrainas raķešu un dronu triecieniem Krievijā Belgorodas ūdenskrātuves dambim reģionā izsludināts ārkārtas stāvoklis, turklāt plūdu dēļ krietni sarežģījusies krievu armijas loģistika pie Harkivas apgabala Vovčanskas, vēsta mediji Krievijā un Ukrainas armijas pārstāvji.
Pēc piektdien un sestdien notikušajiem triecieniem ūdens līmenis ūdenskrātuvē pazeminājies par metru.
Cilvēkiem, kas dzīvo applūšanas riska zonā, ieteikts pārcelties uz pagaidu izmitināšanas centriem.
Ūdenskrātuves dambja sabojāšana izraisījusi plašus plūdus un nopietni sarežģījusi Krievijas karaspēka loģistiku netālu no Harkivas apgabala Vovčanskas, vēsta britu laikraksts “Daily Telegraph”.
Dažas krievu armijas vienības nošķirtas no galvenajiem spēkiem pēc tam, kad ūdens no Belgorodas ūdenskrātuves bija appludinājis ierakumus.
“Galvenais ir tas, ka ienaidnieka loģistika kļuvusi daudz sarežģītāka. Vienības, kas ir forsēja Siverskijdonecu, faktiski ir nošķirtas no savām aizmugures zonām. Mēs ceram papildināt karagūstekņu fondu,” sacīja Ukrainas Bruņoto spēku 16. armijas korpusa pārstāvis.
Analītiķu pārbaudītie videoieraksti no notikuma vietas liecina, ka ūdens turpina nekontrolēti plūst, appludinot piekrastes teritorijas un Krievijas karaspēka lauka nocietinājumus.
Belgorod is flooded, how sad pic.twitter.com/6NfZpZ8CT8
— NotJPod 🇺🇦 (@Not_JPod_art) October 28, 2025
😳 Russian logistics after the Belgorod Reservoir dam breach. pic.twitter.com/KoKaBaqDul
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 28, 2025
‼️‼️🇺🇦👊🇷🇺 This is the result of Ukrainian rocket artillery strikes on the Belgorod Reservoir dam.
In the Vovchansk sector of the Kharkiv region, Russian bunkers are being flooded, and according to the author of the video, a neighboring position was completely washed away. pic.twitter.com/z5ERteeBOG
— NSTRIKE (@NSTRIKE01) October 28, 2025