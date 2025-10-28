Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”

Belgorodas dambja sabojāšana izraisījusi plašus plūdus un nopietni sarežģījusi Krievijas karaspēka loģistiku 0

LETA, LA.lv
11:33, 28. oktobris 2025
Pēc pēdējās dienās pieredzētajiem Ukrainas raķešu un dronu triecieniem Krievijā Belgorodas ūdenskrātuves dambim reģionā izsludināts ārkārtas stāvoklis, turklāt plūdu dēļ krietni sarežģījusies krievu armijas loģistika pie Harkivas apgabala Vovčanskas, vēsta mediji Krievijā un Ukrainas armijas pārstāvji.

Pēc piektdien un sestdien notikušajiem triecieniem ūdens līmenis ūdenskrātuvē pazeminājies par metru.

Ja atkārtotu triecienu gadījumā dambis sabruks, applūdīs aptuveni 1000 cilvēku mājokļi, norādīja Federālā ūdens resursu aģentūra.
Cilvēkiem, kas dzīvo applūšanas riska zonā, ieteikts pārcelties uz pagaidu izmitināšanas centriem.

Ūdenskrātuves dambja sabojāšana izraisījusi plašus plūdus un nopietni sarežģījusi Krievijas karaspēka loģistiku netālu no Harkivas apgabala Vovčanskas, vēsta britu laikraksts “Daily Telegraph”.

Dažas krievu armijas vienības nošķirtas no galvenajiem spēkiem pēc tam, kad ūdens no Belgorodas ūdenskrātuves bija appludinājis ierakumus.

“Galvenais ir tas, ka ienaidnieka loģistika kļuvusi daudz sarežģītāka. Vienības, kas ir forsēja Siverskijdonecu, faktiski ir nošķirtas no savām aizmugures zonām. Mēs ceram papildināt karagūstekņu fondu,” sacīja Ukrainas Bruņoto spēku 16. armijas korpusa pārstāvis.

Analītiķu pārbaudītie videoieraksti no notikuma vietas liecina, ka ūdens turpina nekontrolēti plūst, appludinot piekrastes teritorijas un Krievijas karaspēka lauka nocietinājumus.

