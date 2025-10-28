“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Aktrisei Rēzijai Kalniņai šogad paliks 55 gadi. Pēdējais gads viņas dzīvē bijis emocionāli ļoti smags – privātajā dzīvē piedzīvoti pārbaudījumi un lielas pārmaiņas. Notikušais atstājis ne tikai dvēseliskas rētas, bet arī licis mainīties vizuāli. Par aktuālāko Rēzijas Kalniņas dzīvē šonedēļ vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.
6.novembrī pirmizrādi piedzīvos Dzintara Dreiberga filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, kur Kalniņai uzticēta galvenās varones mātes loma.
Kas vēl jauns aktrises dzīvē? Žurnālam aktrise atzīst, ka šobrīd ievēro keto diētu.
“Esmu tik maziņa un smalciņa. Es ļoti komunicēju ar savu ķermeni un dodu viņam labāko vai nedodu neko. Jā, ik pa brīdim ievēroju gavēni.” Taču aktrise atzīstas, ka vēl viens iemesls vizuālajām pārmaiņām ir kreņķi. Uz kreņķiem viņa nevar ieēst.
Aktrise liek noprast, ka kreņķi, par kuriem viņa runā, saistīti ar krīzi, ko piedzīvoja ar vīru – diriģentu Aināru Rubiķi. Kā zināms – pēc 11 gadu ilgas kopdzīves pāris piedzīvoja lielu vētru. Notiekošais abu starpā tika arī plašāk apspriest sabiedrībā.
“Šā gada laikā ir izgaismojušās visas feikās draudzības un es esmu par to ārkārtīgi pateicīga. Ir palikuši tikai savējie cilvēki, kas cauri gadiem bijuši un arī turpmāk būs ar mani.”
Vaicāta par laulību 12.gadadienas atzīmēšanu – kā viņi to nosvinējuši, Rēzija, liekot noprast, ka ar vīru vienojušies turpināt ceļu kopā, sacīja: “Man ļoti patīk eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stāsts par to, ka viņa katrā kāzu jubilejā savam vīram saka: “Nu, vēl vienu gadiņu izturēsim?” Tā ir mana atbilde uz šo jautājumu.”
