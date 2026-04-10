Politisko procesu apskatnieks Jurģis Liepnieks.
Foto: ekrānuzņēmums no video.

"Lūk, te ir plāns B! Latvijai šobrīd nav ārpolitiku īstenot spējīgas vadības," Liepnieks slavē Zelenska ideju

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:21, 10. aprīlis 2026
Viedokļi

Zelenskis iepriekš publiski ir izteicies, kā Eiropai būtu gudri pašai par savu drošību jāparūpējas un vietējais politisko notikumu apskatnieks Jurģis Liepnieks šo ideju slavē.

Kokteilis
"Krievi, ejiet mājās!" Tūkstošiem ungāru iziet ielās, atbalstot Orbāna galveno konkurentu Magāru
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

“Lūk, te ir izcils plāns B par kura nepieciešamību es visu laiku runāju. Latvijai, diemžēl, šobrīd nav ārpolitiku īstenot spējīgas vadības, bet te ir virziens nākošajiem!” Liepnieks raksta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Par ko viņš tieši runā? Lūk, Zelenskis iepriekš publiski izteicies: “Ja Amerikas Savienotās Valstis patiešām apsvērtu izstāšanos no NATO, tad Eiropas drošība balstītos tikai uz Eiropas Savienību. Taču ne tās pašreizējā formā. Es domāju, ka ES ir situācijā, kur tai nepieciešamas vairāk valstis.

Apvienotā Karaliste, Ukraina, Turcija un Norvēģija – tās ir četras spēcīgas Eiropas valstis. Kopā Apvienotajai Karalistei, Ukrainai un Turcijai ir armijas, kas ir spēcīgākas nekā Krievijas armija. Bez Ukrainas un Turcijas Eiropa nevar līdzināties Krievijai. Ja visas četras valstis būtu iesaistītas, būtu iespējams kontrolēt jūras, nodrošināt drošu gaisa telpu un izveidot lielākos sauszemes spēkus.

Runa nav par uzbrukumu, jo, ja Krievija līdz 2030. gadam pieņem lēmumu izveidot 2,5 miljonu lielu armiju, Eiropai jādomā par savu drošību un neatkarības saglabāšanu. Apvienotā Karaliste reiz bija ES dalībvalsts. Attiecībā uz Turciju pastāv bažas par lauksaimniecību, taču to visu var risināt, ja ir spēcīga ekonomika. Tomēr drošība ir pirmajā vietā, ekonomika – otrajā, nevis otrādi.

(No intervijas podkāstā “The Rest Is Politics”, 5. maijs).”

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.