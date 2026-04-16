“Lukašenko var “vingrot”, cik viņš grib!” Rajevs skaidro, vai pasaule maina attieksmi pret šā diktatora valsti 6

19:09, 16. aprīlis 2026
ASV kontakti ar Baltkrieviju un atsevišķu sankciju atvieglošana nav uzskatāma par būtisku politikas maiņu Eiropas līmenī. Kā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja NBS rezerves pulkvedis, Eiropā nekādas reālas sistēmiskas darbības šobrīd nenotiek, un situācija paliek nemainīga.

Baltkrievija, pēc viņa teiktā, joprojām atbalsta Krievijas uzsākto karu, un Lukašenko politiskās aktivitātes neko pēc būtības nemaina: “Viņš var vingrot tik, cik viņš grib – lietas būtību tas nemaina”.

Rajevs arī norādīja, ka atsevišķi atvieglojumi, piemēram, sankciju mīkstināšana vai darījumi, kas saistīti ar mēslošanas līdzekļiem vai enerģētikas jautājumiem, ir tikai īslaicīgi un pragmatiski soļi.

Kā piemēru viņš minēja arī politisku darījumu loģiku, tostarp politieslodzīto atbrīvošanu, kas, pēc viņa vārdiem, ir tīri transakcionāla apmaiņa – viens solis pret otru, bez plašākas stratēģiskas maiņas.

Pievienotajā video skatieties plašāk par I. Rajeva teikto, kā to uztver Ukraina, vai tas Ukrainas armijai nerada būtisku papildu spiedienu un raizes par militārajiem daudiem no šīs valsts puses.

