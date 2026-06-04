Rīdziniece pirms meitas kāzām piedzīvo katras sievietes murgu skaistumkopšanas kabinetā – tas izmaksāja 60 eiro 0
Gatavojoties savas atvases kāzu svinībām, rīdziniece Sandra nolēmusi atsvaidzināt izskatu un pieteikusies lūpu permanentā grima procedūrai. Viņu īpaši piesaistījusi izdevīgā cena – tikai 60 eiro, tādēļ sieviete nekavējoties rezervējusi vizīti un devusies pie speciālistes. Diemžēl tā beigusies ar lielu vilšanos, jo speciāliste uzvedusies neadekvāti un ievadījusi pigmentu ārpus lūpu līnijas, vēstīts raidījumā “Bez tabu”.
Jau skaistumkopšanas seansa laikā Sandra pamanījusi dīvainības meistares uzvedībā: viņa radīja iespaidu, ka nav izgulējusies vai pat atrodas kādu apreibinošu vielu ietekmē.
Procedūras gaitā pakalpojuma sniedzēja uz mirkli iemigusi. Sandra konstatējusi, ka krāsa tikusi iestrādāta arī ārpus dabiskajām lūpu kontūrām.
Ieskatoties Veselības inspekcijas vietnē, kurā divreiz mēnesī tiek aktualizēts reģistrēto skaistumkopšanas speciālistu saraksts, konkrētās meistares vārds tur nav atrodams.
Šo situāciju raidījumā “Bez Tabu” komentējusi permanentā grima speciāliste Mariana Ziemele, kura nozarē darbojas jau 10 gadus. Aplūkojot fotogrāfijas ar paveikto darbu, viņai mierina – kļūdu var labot, izmantojot lāzeri.
Plašāk – video!