Baltkrievijas un Ziemeļkorejas diktatori apmainās ar dāvanām: viena no tām liek Lukašenko smaidam atplaukt 0

19:17, 27. marts 2026
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko trešdien sāka savu pirmo oficiālo vizīti Ziemeļkorejā un tikās ar Ziemeļkorejas diktatoru Kimu Čenunu. Vizītes laikā abi diktatori apmainījušies ar dāvanām.

Parakstot vienošanos par draudzību un sadarbību, Lukašenko uzdāvinājis Ziemeļkorejas līderim šauteni. Viņš jokoja, ka atvedis Kimam ieroci “katram gadījumam, ja parādīsies ienaidnieki”, liecina Baltkrievijas valsts mediju publicēts video.

Savukārt Čenuns Baltkrievijas diktatoram uzdāvināja zobenu un vāzi ar Lukašenko portretu.

“Es varu tev kā draugam, kā cilvēkam, kurš jau visu šajā pasaulē ir redzējis, pateikt: tavu valsti sagaida liela nākotne ar šo strādīgo un disciplinēto tautu,” Lukašenko sacīja Kimam, ziņo Baltkrievijas aģentūra Belta.

Laikā, kad “starptautisko tiesību normas tiek atklāti ignorētas un pārkāptas”, valstīm jāstrādā kopā, lai “aizsargātu savu suverenitāti un uzlabotu savu pilsoņu labklājību”, viņš piebilda.

Kā iepriekš ziņoja aģentūra LETA, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko trešdien sāka savu pirmo oficiālo vizīti Ziemeļkorejā. Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra “Belta” vēsta, ka divu dienu vizītes mērķis ir padziļināt saites un “apzināt galvenās abpusējo interešu jomas un perspektīvākos projektus īstenošanai”.

Ziemeļkorejas mediji ziņo, ka Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns silti uzņēmis Baltkrievijas līderi. Lukašenko tika sagaidīts Phenjanā ar greznu ceremoniju Kima Irsena laukumā, kur bija sapulcināti simtiem cilvēku. Vēlāk viņš apmeklēja Kumsusana Saules pili, kur glabājas Kima tēva un vectēva mirstīgās atliekas. Lukašenko pavadīja Ziemeļkorejas augstākās amatpersonas, un viņš mauzolejā nolika ziedus arī Krievijas diktatora Vladimira Putina vārdā, ziņo Ziemeļkorejas mediji.

Abas valstis atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu, abām piemērotas Rietumu sankcijas, un tās apsūdzētas smagos cilvēktiesību pārkāpumos.

