Foto: Ieva Čīka/LETA

Žagars atzīst savu “pāķismu” un pastāsta, kā klusi izgāzies Gīra un Fasbendera privātajā ballītē 9

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LA.LV
13:11, 4. jūnijs 2026
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Dailes teātra direktors Juris Žagars savulaik saņēmis ielūgumu uz kādu privātu ballīti, ko organizējis amerikāņu seriāla “Aģentūra” aktieris Maikls Fasbenders un kurā piedalījies arī Ričards Gīrs.

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Viņš podkāstā “Cilvēkjauda” atzīst, ka sākotnēji pat šaubījies, vai vispār doties, jo juties nepārliecināts – tur taču nevienu nepazīstot un nezinot, kā šādā vidē uzvesties, tomēr sievas iedrošināts sapratis – tas ir darbs un iespēja veidot kontaktus ar nozares cilvēkiem.

Aizbraucot uz pasākumu, Žagars nonācis iespaidīgā vidē – apsardze, mūzika vairākos mājas stāvos, bāri un viesmīļi ar ēdieniem. Viņš kādu laiku vienkārši pastaigājies, parunājies ar dažiem cilvēkiem un pat sastapis kādu pazīstamu kolēģi no ASV filmēšanas.

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Tikai vēlāk, sarunās ar kolēģiem filmēšanas laikā, viņš uzzinājis, ka patiesībā ballītē bijis blakus pašām lielākajām Holivudas zvaigznēm, tikai nav tās atpazinis un ātri aizgājis. Viņš pats šo situāciju vēlāk raksturo ar humoru – kā pieredzi, kas parādījusi viņa “pāķisma līmeni”, bet viņa kolēģis teicis: “Tu stulbs esi?! Kamēr pļāpāji ar kaut kādiem skuķiem, tev blakus stāvēja Ričards Gīrs un Maikls Fasbenders, vismaz paldies par ballīti varēji pateikt!”

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