Krievija pirmo reizi spiesta atzīt saviem pilsoņiem neērtu patiesību: taču vienu lietu gan tā noklusē 0
Krievija pirmo reizi oficiāli atzinusi, ka šogad ir samazinājusies tās naftas ieguve, ziņo aģentūra “Reuters”. “Pašreizējā ieguve patiešām ir nedaudz mazāka nekā gada sākumā,” žurnālistiem Starptautiskajā ekonomikas forumā Sanktpēterburgā sacīja par enerģētikas jautājumiem atbildīgais vicepremjers Aleksandrs Novaks. Runājot par iespējamiem iemesliem, viņš gan nepateica visu patiesību.
“Tas ir saistīts ar to, ka dažās mūsu naftas pārstrādes rūpnīcās neplānoti notiek remontdarbi,” viņš skaidroja, bet šo darbu iemeslu viņš nenorādīja.
Ukraina pēdējos mēnešos ir pastiprinājusi uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tas, savukārt, izraisījis lielus zaudējumus. Pēc A. Novaka teiktā, tiklīdz pārstrādes rūpnīcas atkal būs gatavas strādāt ar pilnu jaudu, ieguve palielināsies un atgriezīsies iepriekšējā līmenī. “Protams, savu eksporta infrastruktūru mēs izmantojam ar pilnu jaudu,” sacīja amatpersona.
Krievija 2023. gada aprīlī, kad bija pagājis vairāk nekā gads kopš kara sākuma pret Ukrainu, pārtrauca naftas ieguves datu publicēšanu.
Krievija savos uzbrukumos primāri vēršas pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, savukārt Ukraina jau kādu laiku aktīvāk uzbrūk Krievijas naftas objektiem. Šādā veidā Kijiva vēlas vājināt svarīgu Krievijas valdības ieņēmumu avotu, ko tā izmanto kara finansēšanai.
Pēc Starptautiskās Enerģētikas aģentūras datiem, Krievijas naftas ieguve aprīlī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, samazinājusies par 460 tūkstošiem barelu dienā – līdz 8,8 miljoniem barelu.
A. Novaks turklāt uzsvēra naftas karteļa OPEC+ turpmāko nozīmi pasaules tirgū, neraugoties uz Apvienoto Arābu Emirātu izstāšanos. “Jebkurā gadījumā OPEC un mūsu vienošanās, kas ir pierādījušas savu efektivitāti, palīdz mazināt svārstības pasaules tirgos,” viņš teica.
Krievija no šīs nedēļas līdz 30. novembrim ir apturējusi aviācijas degvielas eksportu. Mērķis ir garantēt stabilitāti vietējā degvielas tirgū, paziņojusi valdība.