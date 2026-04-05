Lukašenko ietekmējis Trampa rīcību? Baltkrievijas prezidents nāk klajā ar interesantu vēstījumu
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka ASV prezidents Donalds Tramps esot ieklausījies viņa ieteikumos saistībā ar situāciju Tuvajos Austrumos un pakāpeniski sāk attālināties no konflikta ap Irānu.
Lukašenko šo paziņojumu nāca klajā jaunas klīnikas atklāšanas laikā Minskā, vēsta “Pool of the First”. Viņš teica, ka iepriekšējo kontaktu laikā ar Trampsu ieteicis Vašingtonai neiejaukties Izraēlas un Irānas konfrontācijā.
“Amerikāņi ir lieliski. Viņi ir sākuši darīt to, ko es ieteicu Trampam,” paziņojis Baltkrievijas diktators.
Viņš apgalvo, ka aicinājis ASV ļaut Izraēlai konfrontācijā ar Irānu rīkoties patstāvīgi un neiesaistīties karā, lai izvairītos no upuriem amerikāņu karavīru vidū.
Lukašenko arī apgalvoja, ka pieaugošais amerikāņu upuru skaits ir ietekmējis sabiedrisko domu Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņš apgalvoja, ka divas trešdaļas iedzīvotāju neatbalsta dalību konfliktā,
“Zārki sāka ierasties Amerikā, un sabiedrība bija sašutusi,” viņš teica.
Pēc Lukašenko teiktā, pēc tam veselais saprāts ņēma virsroku, un Tramps sāka pakāpeniski mazināt ASV iesaisti eskalācijā. Viņš arī pieminēja paziņojumus par triecieniem un kontroli pār objektiem un naftas infrastruktūru, taču uzsvēra, ka, viņaprāt, ASV galu galā laikā atjēdzās.