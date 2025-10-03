VIDEO. “Latvija man ir viedi cilvēki un mana mīļā farmācijas nozare!” stāsta “Olpha” vadītājs Juris Bundulis 0
“Latvija man ir viedi cilvēki un mana mīļā farmācijas nozare. Nozare ar milzīgu pievienoto vērtību, un pieredzē balstītu izaugsmes potenciālu. Tieši šeit, Latvijā. Jo latvieši gan parasti nemēdz ļoti lielīties, bet, man patīk lepoties ar to, ko mēs esam sasnieguši,” atbild Latvijas farmācijas produktu ražotāja “Olpha” valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.
Un Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ir saglabājusies nacionālā farmācijas industrija, kas izgājusi caur ļoti daudziem dažādiem pārbaudījumiem, veiksmīgi attīstās, ir pierādījusi, ka ir konkurētspējīga un skatās arī ar drošu skatu nākotnē, domājot par Latvijas cilvēkiem, par viņu veselību. Par visu to, ko mēs spējam ar savām zināšanām, ar savu pieredzi dot. Un, protams, ka tā ir arī vēsturē balstīta joma.
Svarīga Latvijas nākotnes attīstībai, jo Latvijā ir bijuši izcili cilvēki šajā nozarē. Sāksim kaut vai ar Jēkabu Hieronimu Grindeli. Izcils cilvēks, kurš mācēja ieskatīties tālu nākotnē. Solomons Hillers, Organiskās sintēzes institūta dibinātājs un attīstītājs; faktiski, pateicoties viņa redzējumam, Latvijā ir izveidojies šis farmācijas klāsteris, un Latvija var lepoties ar to, ka Latvijā ir radītas oriģinālās zāles, kas ir faktiski farmācijas nozares, ja tā var teikt, augstākā līga, augstākā pilotāža.
Šobrīd Latvijas zāļu ražotāji ir tādā dinamiskā attīstībā, no vienas puses, un procesā no otras puses, jo gatavojas jaunajai attīstības fāzei caur šo vēstures pieredzi, jo mēs turpinām ražot savas oriģinālzāles gan “Olpha”, gan arī “Grindex”, faktiski divos lielākajos Latvijas zāļu ražotājos. Mūsu aktualitāte šodien ir patentbrīvie medikamenti, kas uzlabo gan medikamentu fizisko, gan finansiālo pieejamību iedzīvotājiem, kas īpaši Latvijā ir milzīga problēma, ņemot vērā to, cik lieli līdzekļi tiek tērēti zālēm vēl arvien no ģimenes budžetiem.
Tā kā mūsu ieguldījums ir šo līdzekļu ekonomiskākā izmantošanā un iespējā padarīt medikamentus pieejamākus lielākam cilvēku klāstam caur patentbrīviem medikamentiem, izmantojot mūsu zinātnes potenciālu, jo tas dod mums iespēju ar patentbrīvajiem medikamentiem, apejot patentus, nostiprinot savu intelektuālo īpašumu, ienākt ātrāk, radīt papildu konkurenci lielajiem globālajiem pasaules spēlētājiem, kas Latvijā ir ļoti lielā daudzumā, un vienlaicīgi uzaudzēt muskuļus, lai varam atgriezties pie saviem pirmsākumiem, ja tā te var teikt – pie oriģinālzāļu pētījumiem, pateicoties Organiskās sintēzes institūtam, mūsu universitātēm, pētniecības iestādēm, jo bez šīs sadarbības attīstība vienkārši nebūtu iespējama.
Nenoliedzami šī Baltijas līdera loma mums ir jāsaglabā, jāattīsta tālāk un, ņemot vērā tās tendences, kas šobrīd ir vērojamas Eiropas ekonomiskajā telpā, kur Eiropa beidzot ir pamodusies un runā par to, ka ne tikai jānostiprina sava nacionālā vai Eiropas zāļu ražošana, bet arī jāatgriež Eiropā aktīvo farmaceitisko vielu ražošana. Latvijā par to šobrīd nav jādomā. Te abi lielākie Latvijas zāļu ražotāji, ir vertikāli integrēti uzņēmumi, lai gan reizēm tai vertikālajai integrācijai ir tāda slikta pieskaņa.
Īstenībā tā tikai nostiprina mūsu konkurētspēju. Mēs esam neatkarīgāki, salīdzinot ar citiem, pat daudziem lielajiem Eiropas ražotājiem, jo mēs ražojam paši aktīvās farmaceitiskās vielas, no kurām tālāk tiek izgatavotas gatavās zāļu formas. Tā kā faktiski tā jaunā tendence, kas šobrīd aktīvi tiek attīstīta dažādu valstu likumdošanā, tiek nostiprināta, tiek veicināta, lai vietējie zāļu ražotāji ražo gan aktīvās farmaceitiskās vielas, gan arī gatavās zāļu formas.
Mēs turpinām to attīstīt, tā šādā veidā dodam savu pienesumu gan Latvijas ekonomikai, gan arī Latvijas iedzīvotāju veselībai. Un nenoliedzami arī tās ir papildu iespējas mums attīstīties plašajā pasaulē, tai skaitā arī Eiropas ekonomiskajā telpā. Diezgan mazs ir Latvijas zāļu tirgus, ar visu to, ka tā ir mūsu mītnes zeme un mēs arī mūsu brāļus no Lietuvas un Igaunijas un šo valstu iedzīvotājus arī uzskatām par savu mājas tirgu. Bet šie tirgi ir salīdzinoši mazi, kas ir diezgan liels izaicinājums, no vienas puses. No otras puses, lielie ražotāji ne vienmēr dod priekšroku sadarbībai ar mazajiem ražotājiem, un tas noved reizēm arī pie zāļu trūkuma. Bet tās ir tās problēmas, ko vietējie ražotāji var ļoti labi atrisināt.
Būtiski runāt par vēl vienu ļoti aktuālu tēmu. Tie ir kritisko medikamentu krājumi, kas tagad izskan visur, rada papildu satraukumu reizēm pacientiem, kas galīgi nav labi. Nu tā ir vietējo ražotāju atbildība – vispirms savās valstīs šos krājumus nodrošināt. Mēs esam nākuši ar priekšlikumu, ko mēs varētu nākotnē attīstīt, tai skaitā ar zināmām interesantām iniciatīvām likumdošanā, lai nostiprinātu vietējo ražotāju lomu. Farmācijas nozarei ir ļoti labas izaugsmes iespējas, un viss ir tikai mūsu pašu rokās. Un, nešaubīgi, pateicoties Latvijas cilvēkiem – gudriem, zinošiem, zināšanas alkstošiem, mēs varam attīstīties un par to man nav ne mazāko šaubu.
Es gribu novēlēt visiem Latvijas iedzīvotājiem labu veselību! Lai zāles nav pārāk bieži jālieto. Bet lai tas tā notiktu, ir jābūt atbildīgiem un prasīgiem vispirms katram pašam pret sevi. Tad viss būs labi.
Kāda ir ražotāju sadarbība ar augstāko izglītību un vidējo speciālo izglītību? Ja mēs runājam par sadarbību ar mācību iestādēm, tad faktiski “Olpha” ir ļoti daudz šajā jomā jau izdarījusi un turpinās darīt. Tai skaitā mēs, domājot par tādu tālāku perspektīvu, esam arī iniciējuši skolotāju programmu tiem skolotājiem, kuri taisās mācīt nākamos ķīmiķus. Un tagad mums ir pievienojušies citi mūsu grupas uzņēmumi.
Tagad mēs runājam ne tikai par ķīmijas skolotājiem, bet par bioloģijas skolotājiem, par matemātikas skolotājiem. Tas ir tādā ilgtermiņā vairāk domājot. Dodam stipendijas, lai jaunieši tiešām gan paši apgūtu zināšanas, gan būtu gatavi dalīties ar savām zināšanām. Mēs sadarbojamies ar augstskolām, mēs nodrošinām prakses vietas, mēs cenšamies piedalīties arī mācību procesā. Tas dod iespēju mums savlaicīgi pamanīt šos talantus, piesaistīt viņus uzņēmumiem.
Mūsu sadarbības partneris ir ne tikai Organiskās sintēzes institūts, arī Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte ir spērusi milzīgu soli uz priekšu savā attīstībā. Mums ir sadarbības projekti ne tikai apmācību ziņā, bet arī gatavo zāļu formu izstrādē. Tā kā Latvijā veidojas viens tāds ļoti jaudīgs, es gribētu teikt, farmācijas klāsteris, kurā ir gan jauno speciālistu sagatavošana, gan zinātnes bāze, farmācija, ķīmija, gatavo zāļu formu izstrāde, gan ražošanas potenciāls – viss, lai mēs nākotnē vēl straujāk attīstītos un parādītu savas spējas un būtu konkurētspējīgi ne tikai Baltijas tirgū, bet arī globāli. Lai Latvijas farmācija zeļ un plaukst!