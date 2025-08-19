6 “sliktie” pārtikas produkti, kurus jums vajadzētu ēst labākai zarnu veselībai 0
Rūpējoties par savu zarnu veselību, jūs ne tikai uzlabojat gremošanu, bet arī sniedzat būtisku atbalstu savas imūnsistēmas, smadzeņu un sirds veselībai. Kas interesanti, daži no vislabākajiem zarnām draudzīgajiem produktiem var jūs pārsteigt!
Uztura speciālisti nosaukuši sešus “sliktos” produktus, uz kuriem vajadzētu paskatīties ar citām acīm. Tie patiesībā ir noderīgi mūsu veselībai.
1. Skābēti kāposti
Kā norāda eksperti, skābēti kāposti, iespējams, ir pirmajā vietā pārtikas sarakstā ar sliktu reputāciju, bet kas ir labs ēdiens zarnu veselībai. Jūs varētu uztraukties par sāls daudzumu kāpostos, taču nevajadzētu nenovērtēt to fermentācijas priekšrocības.
Ja tos lieto apdomīgi, skābēti kāposti nodrošina svarīgas probiotikas, kas atbalsta zarnu un imūnsistēmas veselību. Labās baktērijas rodas fermentācijas procesā. Ņemiet vērā, ka veselībai vislabākie ir svaigi skābēti kāposti.