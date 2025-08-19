#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Ja nakts būs nemierīga, kāda būs diena? Laika prognoze trešdienai 0

LETA
15:21, 19. augusts 2025
Ziņas Dabā

Šonakt Latvijā gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet trešdienas gaitā laika apstākļi uzlabosies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Naktī uz trešdienu Latviju no ziemeļrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu, vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu, rietumu vējš naktī iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pūtīs lēni līdz mēreni.

Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10, plus 14 grādiem.

Arī Rīgu šķērsos lietus mākoņi, dienvidrietumu, rietumu vējš nakts otrajā pusē iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Gaisa temperatūra Rīgā gaidāma ap plus 12, plus 14 grādiem.

Trešdien dienas pirmajā pusē nokrišņu zonas vēl turpinās šķērsot valsts austrumus, taču kopumā no ziemeļrietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies un uzspīdēs saule. Dienas laikā dažviet tomēr arī uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.

Ieplūstot aukstākais gaisa masai, gaiss neiesils vairāk par plus 15, plus 19 grādiem.

Galvaspilsētā dienā mākoņu kļūs arvien mazāk, un iespējams vien neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.

