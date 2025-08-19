Ratnieks draud ar masveida reidiem: Rīgā sākas cīņa pret nelegālajiem migrantiem 0
“Nacionālo apvienību” (NA) pārstāvošais Rīgas mēra vietnieks Edvards Ratnieks šodien preses konferencē paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus NA izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā.
Ratnieks sajutis, ka rīdzinieki Rīgas ielās sākuši justies mazāk droši, jo pieaugot nelegālā migrācija. Ja iepriekš dominējuši nelegālie emigranti no Vidusāzijas, tad šogad palielinājies nelegālo migrantu skaits no Āfrikas valstīm.
Politiķis piesauca citu Eiropas valstu, piemēram, Zviedrijas un Francijas pieredzi, kas liecinot, ka migrantu dēļ kriminogēnā situācija varot pasliktināties ļoti strauji. “Mums aktīvi jārīkojas nākotnes drošības vārdā,” klāstīja Ratnieks.
Politiķis solīja, ka pēc mēneša – septembra beigās – Rīgas pašvaldības policija sākšot plašus reidus, lai konstatētu nelegālos migrantus.
Kā skaidroja Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass, ja pašvaldības policists konstatē personu bez legālas uzturēšanās atļaujas Latvijā, tad šī persona tiek nodota Valsts policijai vai Robežsardzei.
Viņš informēja, ka no šogad aizturētajiem 22 nelegālajiem migrantiem 15 bijuši no Āfrikas valstīm. Šīs personas, ierodoties valstī no Baltkrievijas vai Krievijas, esot bijušas ievestas Rīgā un atstātas šeit. Pēc ārējām pazīmēm, šie cilvēki ir dezorientēti apkārtnē un meklē kaut kādus kontaktus ar sev līdzīgiem indivīdiem.
Šogad no gada sākuma Rīgas pašvaldības policija aizturējusi un nodevusi Valsts robežsardzei 22 personas, tātad vidēji mazāk nekā trīs personas mēnesī. Pērn gada laikā tika aizturētas 23 personas un 2023.gadā – 24 personas. Šogad bez uzturēšanās atļaujām Rīgā visvairāk aizturētas personas no Sudānas un Etiopijas.