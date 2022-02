Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no no 5. līdz 11. februārim: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 5. līdz 11. februārim:

Sestdiena, 5.februāris: laikā no 08:45 līdz 09:25 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz gadījumā, ja dosies ceļojumos – lai viss norit bez nepatikšanām ceļā.

Svētdiena, 6.februāris: svētdien pie eņģeļa ar lūgumu vērsies laikā no 08:45 līdz 09:27 – šajā dienā palūdz eņģelim palīdzību tad, ja tev nepieciešams uzlabot finanšu situāciju.

Pirmdiena, 7.februāris: nostiprināt attiecības ģimenē un uzlabot tās ar apkārtējiem tev palīdzēs eņģelis, ja palūgsi to viņam laikā no 09:10 līdz 09:45.

Otrdiena, 8.februāris: nepalaist garām kaut ko svarīgu, nenokavēt termiņus tev izdosies, ja lūgsi to eņģelim. Izdari to laikā no 09:10 līdz 09:45.

Trešdiena, 9.februāris: atrast kopīgu valodu ar savu veselību tu radīsi ar sava Sargeņģeļa palīdzību. Palūdz to eņģelim, lai viņš saudzēt tavu vienīgo veselību laikā no 08:35 līdz 09:37.

Ceturtdiena, 10.februāris: pasargāt tevi no problēmām, kuras tu nevari paredzēt un pat arī no lielākām nelaimēm izdosies tad, ja lūgsi atbalstu eņģelim. Palūdz to laikā 09:30 līdz 10:15.

Piektdiena, 11.februāris: tikt galā ar naidu un neļauties neauglīgām attiecībām tev izdosies ar Sargeņģeļa palīdzību. Palūdz to viņam laikā no 10:15 līdz 10:55.

