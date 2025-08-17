#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AFP/Scanpix

Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas” 0

LETA
22:42, 16. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Nekādi lēmumi par Ukrainas nākotni nedrīkst tikt pieņemti bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu – bez Eiropas, kopīgā paziņojumā pēc ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas par kara Ukrainā izbeigšanas iespējām uzsver Baltijas un Ziemeļvalstu līderi.

Paziņojumā, kuru astoņu reģiona valstu vārdā izplatījusi Dānija, uzsvērts, ka Baltijas un Ziemeļvalstis paliks nelokāmas atbalstā Ukrainai un centieniem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Vienlaikus tiek uzsvērts – lai panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru, nākamais solis jāveic kopā ar Ukrainu, jo tikai pati Ukraina var pieņemt lēmumus par savu nākotni.

“Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas,” uzsver Baltijas un Ziemeļvalstu līderi. “Mēs paliekam nelokāmi savā stingrajā atbalstā Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai vienotībai.”

Baltijas un Ziemeļvalstu līderi uzsver, ka turpinās apbruņot Ukrainu un stiprināt Eiropas aizsardzību, lai atturētu Krieviju no turpmākas agresijas. “Kamēr Krievija turpina slepkavot, mēs turpināsim pastiprināt sankcijas un plašākus ekonomiskos pasākumus, lai radītu spiedienu uz Krievijas kara ekonomiku.”

Taisnīga un ilgstoša miera nodrošināšanai nepieciešams pamiers, uzsver reģiona valstis. Paziņojumā uzsvērts, ka Ukrainai nepieciešams sniegt uzticamas drošības garantijas, un miera vienošanās prasa stingras un konkrētas transatlantisko partneru saistības, lai aizsargātu Ukrainu pret jebkuru nākotnes agresiju. Valstu līderi atzinīgi vērtē ASV prezidenta paziņojumu, ka ASV ir gatava piedalīties drošības garantijās.

Baltijas un Ziemeļvalstu līderi atkārtoti izceļ, ka nedrīkst noteikt nekādus ierobežojumus Ukrainas bruņotajiem spēkiem vai tās sadarbībai ar citām valstīm, un Krievijai nedrīkst būt veto tiesību pār Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību un NATO.

Reģiona valstis arī pieprasām, lai Krievija steidzami atdod bērnus, kas nolaupīti no okupētajām teritorijām, kā arī atbrīvo kara gūstekņus un civilos ieslodzītos.

“Pieredze ir parādījusi, ka Putinam nevar uzticēties. Galu galā atbildība par klajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem gulstas uz Krieviju. Krievijas agresija un imperiālistiskās ambīcijas ir šī kara pamatcēloņi,” uzsvērts Baltijas un Ziemeļvalstu līderu paziņojumā.

Paziņojumu parakstījuši Dānijas, Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas un Latvijas līderi, tostarp Latvijas premjere Evika Siliņa (JV).

Jau ziņots, ka piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits. Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi “ļoti produktīva” un viņš un Putins bijuši vienisprātis “daudzos punktos”, taču detaļās sarunu saturs nav atklāts.

Vēlāk intervijā telekanālam “Fox News” Tramps spriedelēja, ka tagad Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu. “Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks “nē”‘,” sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr “noslēgt darījumu”. “Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina – nav,” sacīja Tramps.

ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis.

