“Kāpēc es vienkārši nevaru ieiet bankā un izdarīt lietas?” Klienti vīlušies banku sistēmā, kas ir kā Covid-19 palieka 0
Covid-19 pandēmijas laiks veicināja dažādas izmaiņas mūsu ikdienā. Viena no tām – bankās tapa jauna sistēma, saskaņā ar kuru klientiem bija jāpierakstās uz apmeklējumu un vairs nebija iespējams vienkārši ieiet bankas filiālē un saņemt nepieciešamo pakalpojumu.
Covid-19 laiks beidzās, taču bankās joprojām šī sistēma ir saglabājusies, raisot cilvēku neizpratni un vilšanos.
Soctīklā “Threads” lietotājs @suplacivit norāda: “Es nesaprotu, kāpēc mēs vēl joprojām dzīvojam Covid režīmā. Kāpēc es vienkārši nevaru ieiet savā bankā un izdarīt lietas, kas man nepieciešamas, kā to jau sen piedāvā citas iestādes? Kāpēc man ir jāpiesakās vizītei? Lai, noformētu karti — “paldies, šoreiz izņēmuma kārtā apkalposim”… Bet saprotiet taču — plānot laiku p*** kartei?! Es pat uz PMLP ieskrienu garām ejot, ja ir brīvs. Tāpat arī ar banku — gribētos, lai tā ir atvērta klientiem.”
Šim sašutumam pievienojušies arī citi soctīklotāji.