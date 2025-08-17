Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā 0
Krievija pieprasa garantijas, ka pēc kara izbeigšanas krievu valoda kļūs par oficiālo valodu Ukrainā un, ka Krievijas Pareizticīgā baznīca varēs brīvi darboties Ukrainas teritorijā, vēsta Unian, atsaucoties uz “The New York Times”.
Avoti jo īpaši atstāsta telefonsarunas saturu, ko ASV prezidents Donalds Tramps sacījis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.
New York Times avoti norāda, ka Putins pieprasījis Ukrainas karaspēka izvešanu no visas Donbasa teritorijas. Apmaiņā pret to Putins būtu gatavs pārtraukt kaujas pārējā Ukrainas teritorijā, iesaldējot esošās frontes līniju, kā arī dot rakstisku solījumu vairs neuzbrukt Ukrainai vai kādai citai Eiropas valstij.
Vienlaikus Putins esot piekritis, ka Ukraina pēc kara saņem spēcīgas drošības garantijas, taču tās nedrīkst ietvert dalību NATO.
Saskaņā ar NYT avotiem Putins arī lūdza garantijas, ka krievu valodai Ukrainā tiks piešķirts oficiāls statuss un ka Krievijas Pareizticīgā baznīca varēs droši darboties Ukrainas kontrolētajā teritorijā.
Tāpat tiek ziņots, ka, neskatoties uz Trampa cerību rīkot trīspusēju ASV, Ukrainas un Krievijas līderu tikšanos, Putins turpina no tās atteikties, jo uzskata Volodimiru Zelenski par mākslīgas valsts nelikumīgu preidentu.