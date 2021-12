Apmeklētāju simpātijas raisīja gulta-māja bērnistabai. Publicitātes foto

Latvijā tapušie dizaina risinājumi palīdz noformēt attālinātu darba vietu Ieteikt







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ķīpsalā no 3. līdz 5. decembrim notika BT1 rīkotā izstāde “Furniture & Design Isle 2021”, kur pulcējās enerģiskākie ražotāji un neatlaidīgākie izstāžu apmeklētāji. Vēl ne tik kuplā skaitā kā ziedu laikos, bet tomēr…

Izstādes ekspozīcijā neizdalījās kliedzoši jaunumi, toties bija apskatāmas kārdinošas gultas, ērti matrači un eleganta gultasveļa. Bija redzamas ergonomiskas, transformējamas un nestandarta mēbeles. Latvijā tapuši dizaina risinājumi, kas palīdzētu noformēt attālinātu darba vietu, un veiksmīgi funkcionālā dizaina risinājumi.

Vienīgā piebilde ir izstādes haļļu energoekonomiskais apgaismojums vai, precīzāk, apgaismojuma trūkums. Izstāde ir svētki un arī izrāde. Vajag izrādīties! Pasniegt preci un pārdot! Zālē valdīja guļamistabas puskrēsla…

Mājsēdes mēbeles

Izstādē bija atrodamas mēbeles, kas atbilda laika garam. Uzņēmums “European Developers” (“compact.lv”) piedāvāja transformējamās mēbeles, kas palīdz ieekonomēt telpu tiem, kam tās hroniski trūkst. Transformējamas mēbeles ir bijušas, ir šobrīd un būs nākotnē. Sagadījies, ka tās ir īpaši aktuālas visiem, kuriem šobrīd pastiprināti jāsēž mājās.

“Eleganta mājas darba virsma, kas īpaši piemērota šaurām telpām, ir mazais mājas birojs – sekretārs “Flatmate”. Tā ir 1135 mm augsta sistēma, kura pie sienas biezumā aizņem tikai 122 mm. Atvāžot durtiņas, veidojas 717 x 570 mm liela darba virsma.

Sekretāra iekšpusē organizētāja siena ar bīdāmiem metāla plauktiem. Abās pusēs ir paslēpti plaukti mapēm, CD un datoram. Birojs aprīkots ar gaismu un elektrības rozeti, to var uzlabot ar LED un USB izeju,” stāsta Edgars Pentjušs “Compact.lv” menedžeris.

Zigurds Spunde “Salonā AIS” piedāvā, sākot ar augstumā regulējamiem galdiem un monitora roku, beidzot ar ergonomiskām datorpelēm. Foto: Andris Ozoliņš

Ergonomiskas mēbeles un ierīces birojiem piedāvā “Salons AIS” – sākot ar augstumā regulējamiem galdiem, beidzot ar ergonomiskām pelēm.

“Gatavojoties attālinātai strādāšanai mājās, jāatceras, ka tā būs intensīvāka nekā darba vietā. Tādēļ nepieciešams ik pēc pusstundas pamainīt monitora augstuma leņķi un sēdēšanas veidu.

Aplūkojot, ar ko sākt darba vietas iekārtošanu, vispirms jāskatās uz monitora roku. Laba monitora roka ļaus ātri pamainīt ekrāna pozīciju. Otra lieta ir paceļa­mais galds. Vēlams trīs reizes dienā – no rīta, pusdienlaikā un vakarā – galdu pacelt un ceturtdaļstundu vai pusstundu nostrādāt, kājās stāvot.

Trešā labā lieta ir krēsls, vislabāk divi. Viens klasiskais biroja krēsls cenu robežā, sākot no 400 eiro, un otrs pussēdus krēsls, stāvkrēsls vai aktīvais krēsls. Tā ir vesela zinātne,” iepazīstina Zigurds Spunde, “Salona AIS” darbinieks.

Prieka skapis

Mājsēdes neērtības var mīkstināt kāds laba vīna malks. Savu vīna kolekciju vislabāk novietot speciālā vīna skapī. Tos ražo norvēģu “Temptech”, kas zina savu lietu, ne velti “Copenhagen” sērijas skapis ir uzvarējis kategorijā “Gada sadzīves iekārta 2019/2020” elektronikas nozarē.

Vintāžas stila vīna skapji labi iederēsies ne tikai virtuvē, bet arī viesistabā vai pat birojā. Smalkāki vīna skapji ir uzstādīti “Michelin” zvaigžņotajos restorānos.

“No modes lietas par ierastu sadzīves elementu Eiropā kļūst vīna skapis, kas pēc būtības ir ledusskapja specifiska modifikācija. Iekārtas uzdevums ir ilgstoši glabāt pudeles nemainīgā temperatūrā, maksimāli izvairoties no vibrācijām. Kopumā tas ļauj nodrošināt augstu vīna kvalitāti.

Skapju ir ļoti daudz, un tie ir dažādi. Mazākajā skapja modelī var ievietot sešas pudeles, kolekcionāram domātajos – līdz pat 500. Ir autonomi vīna skapji ar divām sekcijām. Katrā no tām var iestatīt temperatūru no + 5 °C līdz + 20 °C atkarībā no darītāja rekomendācijām. Ja vēlas ideāli atdzesētu šampanieti, lūdzu! Piedevām vīna skapji ir ļoti energotaupīgi, tā ir to stiprā puse,” stāsta Kristīna Gluško, “Temotech Baltica” izpilddirektore.

Gultaslietas

Mēbeļu izstāde nav iedomājama bez gultu, matraču un dīvānu parādes. Bija iespējams aplūkot “OR Mēbeles”, “Mūzas istabas”, “Feidi”, “Matraču meistara” un vēl citas kolekcijas. Apmeklētāju simpātijas raisīja Montesori gulta-māja, kā arī “Laimes gultiņas” piedāvātais ergonomiskais mazuļu barošanas krēsls.

Bet kas ir gulta bez veļas? Izstādē bija aplūkojama arī vietējo meistaru darinātā oriģinālā gultasveļa. Savu jaunāko piedāvājumu demonstrēja jelgavniece San­dra Valaine. Sākusi kā izšūšanas darbu meistare, viņa ir veiksmīgi attīstījusi uzņēmējdarbību un šobrīd izveidojusi darbnīcu salonu “Linenterritory”. Citu lina izstrādājumu – apģērbu, galdautu, dvieļu utt. – vidū tur piedāvā izsmalcinātu lina gultas veļu no mīkstināta lina auduma.

“Lins ir Latvijā tradicionāli un plaši izmantots audums. Mums tā ražošana ir apsīkusi, labi, ka kaimiņi tur marku un ražo izcilus audumus ar “Ekotex” sertifikātu.

Lina gultasveļai ir īpaša guļamsajūta, piedevām tā ir izturīga. Ja klients vēlas, linu varu personalizēt un papildināt ar izšuvumu. Piemēram, gatavojot gaumīgu dāvanu jaunlaulātiem, uz palaga, virspalaga un spilvendrānu malām var izšūt kāzu datumu, laulāto iniciāļus un veltījumu.

Izmantojot audumu, pieturos pie “Zero Waste” principa un strādāju bez atgriezumiem. Nesanāk palags, sanāks blūzīte, aizkariņš, salvetīte vai vismaz virtuves cimdiņš,” smaida Sandra Valaine, “Linenterritory” īpašniece.

Šmita lampas un citi dizaini

Šmitu ģimenes gatavotās lampas ir asprātīgas un dekoratīvas, piedevām izgatavotas no otrreizējām izejvielām. Foto: Andris Ozoliņš

Latvijā gaismas ķermeņu sektorā nostiprinās vizuāla tēla zīmols – Šmita lampas. Un ne velti, Šmitu ģimenes gatavotas, tās ir asprātīgas un dekoratīvas, piedevām izgatavotas no otrreizējām izejvielām. Lieliska gaiša dāvana visos gadalaikos un it īpaši jau ziemā…

Jāatzīmē, konkursā “Latvijas Dizaineru savienības balva 2018” kategorijā “Lietu dizains” griestu lampas no sērijas “3 litri gaismas” ieguva gada balvu. Visas lampas ir pildītas ar diožu virtenēm un darbojas no rozetes ar pārveidotāju uz 12V. Galda gaismeklis patērē aptuveni 2,4W līdz 9W enerģijas.

Pērkot Šmita lampu vīna pudeles formā, to var saņemt askētiski elegantā kartona kastē vai ar svaigām ēveļskaidām pildītā klasiskas formas priedes koka kastītē.