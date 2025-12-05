Covid-19 Latvijā jauns paveids – cik bīstams tas ir? 0

0:15, 6. decembris 2025
Baiba Rozentāle, RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste, TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāj – Covid-19 nekur nav pazudis un arī nepazudīs. Nu slimībai ir jauns paveids. Ko par to vērts zināt?

Rozentāle stāsta, ka jaunais Covid-19 paveids ir omikrons – to var pārslimot nemanot, un tas nav nekas slikts. Viņa atstāsta Pasaules veselības organizācijas rudenī teikto, ka šis Covid-19 paveids ir jāārstē kā viegla slimība.

“Šobrīd Covid-19 omikrona paveids ierosina vieglu slimību, bet jāsaprot, ka tas ir cilvēkiem pārsvarā. Vienmēr būs kāds, kas slimos vidēji smagi un smagi,” stāsta profesore.

Viņa atklāj, ka Infektoloģijas centra stacionārā TV ētera brīdī ir deviņi gripas slimnieki, no kuriem divi ir atkarīgi no skābekļa. Vēl stacionārā ir astoņi Covid-19 pacienti, no kuriem trim ir vajadzīgs skābeklis. Ir pacienti ar plaušu bojājumiem, un ir arī pacients intensīvajā terapijā.
“Ar to es gribu teikt – skaidrs, pandēmija ir beigusies, bet vīruss nekur nepaliks. Tas jau bija zināms iepriekš, ka būs vēl viens koronavīrusa paveids,” skaidro Rozentāle.

