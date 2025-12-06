Pēc vasaras atkal iejusties skolas vidē var būt pagrūti, īpaši mazāko klašu skolēniem, kuriem skola ir kas jauns un nebijis. Jāaprod ar jauno vidi, jāsadraudzējas un, galu galā, cītīgi jāmācās. Bet kā izglītību ietekmē skolas lēmums divus mēnešus pēc mācību gada sākuma likvidēt vienu klasi, bērnus sadalot pa citām klasēm?
“Stāsts ir par Ziepniekkalna vidusskolu Īslīces ielā. Pēkšņi tiek ziņots, ka tiek likvidēta viena 2. klase, tāpēc pārējās klasēs nes iekšā jaunus solus, un tos bērnus no likvidētās klases sadalīšot pa citām klasēm, katrā no kurām tagad būs vairāk nekā 30 bērni. Kāpēc divus mēnešus pēc mācību gada sākuma pēkšņi tiek apvienotas klases? Vai tas ir normāli no bērnu aspekta – pēkšņi tiek izjaukta klase, citiem pienāk klāt sveši bērni?” satraukts ir mūsu lasītājs.
Lai noskaidrotu situācijas apstākļus, sazinājos gan ar Ziepniekkalna vidusskolu, gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Lēmums pieņemts, lai neciestu izglītības kvalitāte
Situāciju komentē Ziepniekkalna vidusskolas direktore Astrīda Račkovska.
“Lēmums par kādas klašu grupas reorganizāciju ir skolas administrācijas kompetencē un šādu rīkojumu paraksta skolas direktors.
2.d klases skolēni tika pārvietoti uz 2.a, 2.b un 2.c klasēm, iepriekš sasaucot vecāku sapulci un, noskaidrojot 2.d klases vecāku viedokli, par esošo situāciju un kuriem bērniem jāpaliek kopā, lai viņus negatīvi neietekmētu klases maiņa.
Skolā nav svešu bērnu. Visi ir skolasbiedri, ne visi draudzējas, bet ir pazīstami, jo kopā pavada laiku starpbrīžos, pagarinātās dienas grupās, brīvā laika centrā, kā arī ir bijušas kopīgas ārpusklašu aktivitātes. Turklāt daudzi, kā jau viena rajona bērni, ir savstarpēji pazīstami jau no bērnudārza laikiem.
Pēc rīkojuma par 2.klašu reorganizāciju parakstīšanas 31.10.2025., elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase, visiem 2.klašu vecākiem tika nosūtīts e-pasts ar situācijas skaidrojumu.
06.11.2025. notika 2.klašu vecāku kopsapulce, kurā vecākiem tika izskaidrota esošā situācija un sniegtas atbildes uz viņus interesējošajiem jautājumiem.
Saistībā ar skolēnu drošību un esošo situāciju ir bijusi ugunsdrošības pārbaude. Atzinums 10.11.2025. Nr22/8-1.6./1814, kurš apliecina, ka ugunsdrošības prasības nav pārkāptas.”
Ziepniekkalna vidusskola rīkojusies korekti
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta skolu galvenā speciāliste Velta Zdanovska apstiprina – atbildes no Ziepniekkalna vidusskolas ir korektas. “Atbildes ir korektas, jo klašu apvienošana un vecāku informēšana ir skolas kompetencē. Ja klases ietilpība atļauj, klasē var būt līdz 34 skolēniem (šobrīd 2.a-34 skolēni, 2.b-33 skolēni, 2.c-34 skolēni).
Ir ļoti grūti atrast skolotājus mācību gada vidū. Pēc Rīgas vakanču saraksta datiem šobrīd ir 10 sākumskolas skolotāju vakances.
Ņemot vērā, ka ir piesaistīti pedagoga palīgi, šis lēmums ir optimāls. Kad notiek aizvietošana un skolotāji mainās (aizvietot skolotājs drīkst tikai vienu mēnesi), tad cieš arī kvalitāte.”
