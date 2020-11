Publicitātes foto

Mākslīgais intelekts saules paneļos – ceļš uz ilgtspējīgu un efektīvu enerģijas ieguvi Ieteikt





Cerībā uz zaļāku nākotni, liela uzmanība visā pasaulē tiek veltīta atjaunīgajiem energoresursiem – tiek meklēti aizvien labāki veidi enerģijas ieguvei, uzglabāšanai un izmantošanai. Uzlabojumus palīdz veikt arī tehnoloģiju attīstība, piemēram, saules enerģijas paneļu darbību optimizē ar mākslīgā intelekta (MI) integrāciju.

MI ir kā universāls instruments, kas palīdz atrisināt tādus uzdevumus, ko iepriekš nevarēja paveikt ar standartmetodēm, piemēram, prognozēt enerģijas apjomu, ko varēs iegūt no saules moduļiem, ņemot vērā daļējo paneļu noēnojumu. Tehnoloģiju uzņēmumi gan Latvijā, gan Eiropā strādā pie tā, lai ieviestu dažādus inovatīvus risinājumus, kas palīdzētu pilnveidot un efektivizēt atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtas.

Viedie risinājumi saules enerģijas iekārtās risina sarežģītākos uzdevumus

Atjaunīgo energoresursu nozarē viena no sarežģītākajām sistēmām ir elektrotīkls. Pašlaik pieejamie tīkli saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar pielāgošanos mainīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Lai to risinātu, ir nepieciešamas viedas sistēmas, kas var uzlabot atjaunojamo energoresursu integrāciju un efektīvu sadali esošajā tīklā, padarot atjaunojamo enerģiju par līdzvērtīgu spēlētāju energoapgādē.

Kā skaidro Rikijs Čeņs, “Huawei Technologies” vadītājs Baltijā, “Viens no viedajiem risinājumiem saules enerģijas iekārtās ir universālais kareivis – mākslīgais intelekts (MI), kas spēj apkopot lielu datu daudzumu un pielāgot enerģijas piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam. Ar mākslīgā intelekta palīdzību tagad varam prognozēt un pielāgot enerģijas daudzumu, kas ir liels solis pretim efektīvākām saules enerģijas iekārtām.”

Kompetenču centra ietvaros Latvijas uzņēmums “PVStream” sadarbībā ar “ThinkMobile” pavisam nesen, pavasarī, izstrādāja energosadales iekārtu, kurā tika pielietots MI.

“Izstrādātā iekārta galvenokārt palīdz optimizēt enerģijas sadali un prognozēt enerģijas apjomu, ko plānots iegūt. Piemēram, ja pie mājas ir ierobežota elektrības strāva – pieejams elektroenerģijas pieslēgums 25A apmērā, bet ēkā ir iekārtas, kuras kopā patērē lielāku enerģijas daudzumu. Šajā gadījumā sistēma tiek papildināta ar saules fotoelektriskajiem moduļiem, kas ražo papildus jaudu.

Tāpat pie tās tiek pieslēgti akumulatori, kuri uzkrāj pieejamo elektrību no tīkla un vēlāk nepieciešamības gadījumā dod papildus enerģiju, kad ēkai nav pieejams nepieciešamais elektrības apjoms. MI šajā sistēmā izmantots, lai vienmērīgi sadalītu un pareizi uzkrātu visu enerģiju. Rezultātā ir iespēja paredzēt to, cik daudz enerģijas tiks iegūts no saules paneļiem, ņemot vērā meteoroloģiskos datus un ēnojumu,” stāsta Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs, Fizikālās enerģētikas institūta pētnieks un PVStream uzņēmuma attīstības nodaļas vadītājs.

Andrejs Snegirjovs atzīst, ka mākslīgā intelekta integrēšana saules enerģijas iekārtās ir diezgan laikietilpīgs process. Tomēr, pateicoties tā spējai analizēt lielu datu apjomu un optimizācijas jaudai, MI dod iespēju efektīvāk prognozēt enerģijas apjomu un nodrošināt vienmērīgu enerģijas sadali tīklā, tādējādi novēršot elektroenerģijas zudumus.

Tāpat eksperts norāda, ka tehnoloģiju attīstība kopumā atjaunīgo energoresursu nozarē ir ne tikai samazinājusi izmaksas solārās enerģijas iekārtām, bet arī pagarinājusi saules moduļu ilgmūžību, padarot to par aizvien izdevīgāku enerģijas ieguves veidu.

Saules enerģijas nozarē Latvijā notiek mērena, bet stabila attīstība

Kopumā Latvijā saules enerģijas iegūšanas potenciāls ir līdzīgs kā Vācijā, kur saules paneļi tiek plaši izmantoti jau ļoti sen, tomēr mēs atrodamies vienā no pēdējām vietām ES saules enerģijas izmantošanas jomā. Iespējams, pie vainas ir valsts subsīdijas, kuras pēc 2012.gada tika nogrieztas un saules enerģijas nozarē notika strauja lejupslīde.

Neskatoties uz to, kā atzīst A. Snegirjovs, solārās enerģijas tirgus Latvijā pamazām paplašinās un ir novērojama mērena attīstība. “Latvijā pārsvarā paneļu instalācijas notiek uz ēku jumtiem, piemēram, komercēkām, pašvaldību ēkām, rūpnīcām un administratīvajām ēkām. Saules enerģijas iegūšanas iekārtas ir vērts uzstādīt tur, kur blakus ir patēriņš,” skaidro A.Snegirjovs.

Kamēr Latvijā saules paneļus pagaidām visefektīvāk izvietot uz ēku jumtiem, tikmēr tepat Eiropā – Grieķijā – sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu Huawei tika pilnveidots saules enerģijas parku komplekss, kas nodrošina elektroenerģiju vietējiem lauksaimniekiem.

“Pateicoties vairāk nekā 30 gadu ilgai digitālās informācijas tehnoloģiju izpētei, esam izstrādājuši Huawei Smart PV risinājumus. Apvienojot mākslīgo intelektu ar saules moduļu tehnoloģijām, esam būtiski uzlabojuši saules kolektoru un paneļu enerogefektivitāti un veiktspēju.

Nupat oktobrī jaunizstrādātos 100MW saules invertorus piegādājām vienam no straujāk augošajiem uzņēmumiem Grieķijā enerģētikas nozarē – kIEFER TEK LTD,” stāsta Rikijs Čeņs.

Šī sadarbība ir vēl viens ievērojams solis pretīm plašākai saules enerģijas izmantošanas veicināšanai pasaulē, un tas parāda, ka līdzdarbojoties atjaunīgo resursu nozarei un tehnoloģiju ražotājiem ir iespējams sasniegt vēl labākus rezultātus zaļākai nākotnei.

Par Huawei:

Huawei ir pasaulē vadošais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras un viedo ierīču piegādātājs. Izmantojot integrētus risinājumus četrās galvenajās jomās – telekomunikāciju tīkli, IT, viedierīces un mākoņpakalpojumi – mēs esam apņēmušies ieviest digitālus risinājumus ikviena cilvēka dzīvē, mājsaimniecībā un organizācijās, veidojot savienotu un viedu pasauli.

Huawei kopējais produktu, risinājumu un pakalpojumu portfelis ir konkurētspējīgs un drošs. Atklātā sadarbībā ar ekosistēmas partneriem radām paliekošu vērtību mūsu klientiem. Mēs strādājam, lai sniegtu cilvēkiem iespējas, uzlabotu mājas dzīvi un iedvesmotu visu veidu organizācijas jaunām inovācijām.

Huawei inovācijas ir vērstas uz klientu vajadzībām un pētījumos tiek ieguldīts ļoti daudz, koncentrējoties uz tehnoloģiskiem sasniegumiem, kas virza pasauli uz priekšu. 2018. gada beigās Huawei nodarbināja 188 000 darbiniekus un darbojās vairāk nekā 170 valstīs un reģionos. 1987. gadā dibinātais Huawei ir privāts uzņēmums, kas pilnībā pieder tā darbiniekiem.