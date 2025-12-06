Muļķi ik uz soļa! Nosaukta valsts ar blēdīgākajiem taksometru vadītājiem 0
Ceļojot uz ārzemēm, tūristiem bieži vien ir jāizmanto taksometru pakalpojumi. Un bieži vien tieši šis brīdis rada daudzas problēmas. Cilvēki visur sūdzas, ka taksometru vadītāji vienā vai otrā veidā cenšas viņus apkrāpt, raksta Independent.
Apdrošināšanas kompānija AllClear veica pētījumu, lai noskaidrotu, kurās valstīs tūristiem ir visvairāk problēmu ar taksometru vadītājiem. Lai to izdarītu, viņi izanalizēja vairāk nekā 450 ierakstus un 30 000 komentāru par taksometru krāpniecību populārajā forumā Reddit.
Šī analīze parādīja, ka Turcija ar ievērojamu pārsvaru ieņem vadošo pozīciju sūdzību skaitā no tūristiem. Pētnieki saskaitīja 4224 komentārus par negodīgiem Turcijas taksometru vadītājiem. Tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā komentāru skaits no Indijas, kas ieņēma otro vietu — 2301 komentārs.
Kopumā šis tops izskatās šādi:
1. Turcija
2. Indija
3. Taizeme
4. Vjetnama
5. Ēģipte
6. Austrālija
7. Meksika
8. Maroka
9. ASV
10.Kanāda
11. Francija
12. Kolumbija
13. Filipīnas
14. Itālija
15. Norvēģija
Pētījums arī parādīja, ka visticamākā vieta, kur sastapt negodīgus taksometra vadītājus, ir lidosta. Katrā trešajā komentārā tika minēta šī konkrētā vieta.