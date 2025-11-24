Pēc sadursmes bērns vēl bija dzīvs, taču garām braucoša automašīna viņu nāvējoši notrieca – Latgalē notikusi smaga avārija 0
Svētdienas vakarā, laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00, uz P58 šosejas Preiļi-Špoģi notikusi smaga un traģiska avārija.
Kā sociālajos tīklos vēsta “Sadursme.lv”, pēc aculiecinieka teiktā, ceļmalā bija apstājies mikroautobuss. Pa to pašu joslu braucošs cits mikroautobuss, apdzenot uz ceļa malas stāvošo transportlīdzekli, iebrauca pretējā joslā, kur sadūrās ar pretim braucošo vieglo automašīnu.
Pēc sadursmes no vieglās automašīnas esot izkāpusi sieviete ar mazu bērnu, taču tajā brīdī pa ceļu braucoša cita automašīna nāvējoši notriekusi bērnu. Kā ziņo, māte šobrīd atrodas smagā stāvoklī, bet no mikroautobusos esošajiem cilvēkiem neviens nav cietis.