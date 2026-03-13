Foto: EPA/SCANPIX

ASV tagad atkal atļauj pirkt tankkuģos esošo Krievijas naftu: cik ilgi tas turpināsies? 0

LETA
7:14, 13. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV uz laiku atcēlušas sankcijas pret tās Krievijas naftas un naftas produktu pārdošanu, kas tiek transportēta ar tankkuģiem.

7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus
Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
Lasīt citas ziņas

Vašingtona izdevusi jaunu ģenerāllicenci, ar ko atļauta tās Krievijas jēlnaftas un naftas produktu tirdzniecība, kas iekrauta tankkuģos līdz 12. martam, atsaucoties uz ASV Finanšu ministriju, vēsta aģentūra “Reuters”.

Ģenerāllicence ir spēkā līdz 11. aprīlim.

Iepriekš ASV prezidents, neminot kādu konkrētu valsti, paziņoja, ka saistībā ar Irānas karu iespējama daļēja sankciju atcelšana uz naftas tirdzniecību.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas, kas darās pie Rīgas lidostas, ir absolūta miskaste!” Trīs bērnu māmiņa Paula norāda uz nejēdzību
VIDEO. Latgalē uz meža ceļa sastapts lapsu pāris ar pilnīgi pretējiem raksturiem
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus

ASV un Izraēlas karš pret Irānu novedis pie faktiskas Hormuzas šauruma blokādes, caur ko tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas, un tas izsauvis strauju cenu kāpumu.

Sankcijas pret Krievijas naftas tirdzniecību tika ieviestas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ASV bruņotie spēki paziņo, kāpēc šobrīd nav gatavi pavadīt tankkuģus cauri Hormuzam
Kremlis saņems papildu līdzekļus karam: Krievijas naftas cena ir pārsniegusi kritisko robežu
Analītiķi ir satraukti: “Mums draud vēl nepieredzēta enerģētikas krīze”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.