ASV tagad atkal atļauj pirkt tankkuģos esošo Krievijas naftu: cik ilgi tas turpināsies? 0
ASV uz laiku atcēlušas sankcijas pret tās Krievijas naftas un naftas produktu pārdošanu, kas tiek transportēta ar tankkuģiem.
Vašingtona izdevusi jaunu ģenerāllicenci, ar ko atļauta tās Krievijas jēlnaftas un naftas produktu tirdzniecība, kas iekrauta tankkuģos līdz 12. martam, atsaucoties uz ASV Finanšu ministriju, vēsta aģentūra “Reuters”.
Ģenerāllicence ir spēkā līdz 11. aprīlim.
Iepriekš ASV prezidents, neminot kādu konkrētu valsti, paziņoja, ka saistībā ar Irānas karu iespējama daļēja sankciju atcelšana uz naftas tirdzniecību.
ASV un Izraēlas karš pret Irānu novedis pie faktiskas Hormuzas šauruma blokādes, caur ko tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas, un tas izsauvis strauju cenu kāpumu.
Sankcijas pret Krievijas naftas tirdzniecību tika ieviestas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.