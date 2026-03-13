“Par šādām algām “Liepājas autobusu parkā” gatavi strādāt tikai…” Redzētais sabiedriskajā transportā pārsteidz pasažieri 0
Latvijā ceļu satiksmes negadījumos no trešo valstu pilsoņiem pagājušajā gadā visvairāk bija iesaistīti Krievijas, Indijas un Ukrainas pilsoņi, Saeimas Iekšējās drošības apakškomisijā informēja Satiksmes ministrijas (SM) Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
SM apkoptie dati liecina, ka Latvijā kopumā pērn reģistrēti 975 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bija iesaistīti trešo valstu pilsoņi.
Savukārt 111 negadījumos bija iesaistīti Uzbekistānas pilsoņi, 97 negadījumos – Baltkrievijas pilsoņi, 35 negadījumos – Pakistānas pilsoņi, bet citu valstu pilsoņu iesaiste negadījumos bija mazāka.
Vienlaikus secināts, ka pagājušajā gadā ceļu satiksmes negadījumos ar cietušajiem arī visvairāk jeb 56 negadījumos bija iesaistīti Krievijas pilsoņi, 27 negadījumos – Indijas pilsoņi, bet 22 negadījumos – Uzbekistānas pilsoņi.
Tāpat Vectirāns informēja, ka trešo valstu vadītāju apliecības Latvijā visvairāk jeb 594 gadījumos pērn apmainīja Lielbritānijas pilsoņi, 308 gadījumos – Indijas pilsoņi, 231 gadījumā – Krievijas pilsoņi, 101 gadījumā – Ukrainas pilsoņi, bet 60 gadījumos – Uzbekistānas pilsoņi.
Savukārt patlaban SM plāno virzīt priekšlikumu, kas paredz, ka transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir ārvalstī izsniegta vadītāja apliecība un kurš Latvijā ir saņēmis uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu, deviņu mēnešu laikā no uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas saņemšanas dienas noteiktā kārtībā ir jāapmaina transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks skaidroja, ka visvairāk negadījumu ir konstatēti gadījumos, kad apliecības nav apmainītas.
Savukārt Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis sacīja, ka kopumā situācija attiecībā uz trešo valstu pilsoņu iesaisti ceļu satiksmē uzlabojas.
“Par šādām algām Liepājas autobusu parkā ir gatavi strādāt tikai indusi?”
Sociālajā vietnē “Threads” kāda iedzīvotāja dalījusies savā pārsteigumā par faktu, ka AS “Liepājas autobusu parks” strādā mikroautobusa vadītājs no Indijas.
Sieviete raksta: “Es neesmu rasiste. Bet tikko apstulbu, man pat šķiet, ka manā sejā to varēja nolasīt. Savā mazpilsētā iekāpu mikriņā a tur pie stūres induss… Iekāpj tantuks un saka šim: “Good mornin…” Nē, nu vismaz pensionāri sākuši angliski runāt. Laikam jau šams kādu laiku te strādā.
Nu, tā kā viss? Latvieši aizbrauc aiz robežas atkal? Par šādām algām Liepājas autobusu parkā ir gatavi strādāt tikai indusi?”
Arī citi iedzīvotāji pauduši savus viedokļus zem šī ieraksta!
Kāds norāda: “Un kas tieši tur ir tik slikts? Latvieši arī brauc strādāt ārzemēs. Un?”
“Lai tikai viņam būtu ES drivers licence.”
Citi pauž, ka tas nav nekāds brīnums – latviešiem netiek maksāta adekvāta alga, kamēr citu valstu pilsoņi par tādu darba samaksu ir gatavi strādāt.
“Viss ir vienkārši. Latvietis negrib maksāt par pakalpojumu, par servisu. Par to ka var iekāpt jaunā tīrā busā ar latviešu puisi baltā kreklā pie stūres. Tāpēc latvietis saņem lētu, neregulāru braucienu, grabažā ar indieti pie stūres,” raksta kāds soctīkla lietotājs.
“Nē. Tieši to pašu iemeslu dēļ, kādēļ pie mums indieši (indusi ir indieši/hinduisti) strādā šos darbus, latvieši tika pie dažādiem darbiem savulaik UK. Vietējie tos negrib strādāt. Tieši tik vienkārši.”
“Šoferi trūkst, jo nemaksā adekvāti, kā es te klausos no zinātājiem. Nu tad arī šīs vietas sāk aizpildīt ar viesstrādniekiem…”
“Šokē šajā stāstā tikai tas, ka latviešu pensionāre Latvijā ar šoferi indieti runā angliski, nevis šoferis ar viņu – latviski.”
“Spriežot pēc tā, ka Latvijā visi čīkst par algām utt, uzņēmumi sāka pieslēgt darbiniekus no 3. Pasaules valstīm. Tie vismaz nečīkst par samaksu un strādās kaut melnāko darbu, galvenais, lai maksā. Pie tam, tie būs pārtikuši, apģērbti un varēs aizsūtīt naudu arī mājās. Nezinu, smieties, vai raudāt.”