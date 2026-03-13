Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon

Tramps brīdina Teherānu par jauniem pārsteigumiem 0

LETA
9:35, 13. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps šodien brīdinājis Teherānu, ka to gaida jauni pārsteigumi.

“Skatieties, kas šodien notiks ar šīm nenormālajām padibenēm,” savā platformā “Truth Social” pavēstīja Tramps.

Neraugoties uz iepriekšējiem izteikumiem, ka karš pret Irānu drīz varētu beigties, Tramps šodien uzsvēra, ka ASV militārais spēks ir nepārspēts un ASV ir neierobežots daudzums munīcijas un daudz laika.

Viņš apgalvoja, ka Irānas jūras un gaisa spēki ir iznīcināti, tāpat kā tās raķetes, droni un citi aktīvi.

Tramps jau otrdien piedraudēja Irānai ar smagu bombardēšanu, ja tā mēģinās bloķēt Hormuza šaurumu, kas ir viens no pasaulē svarīgākajiem naftas eksporta ceļiem.

Izraēla un ASV 28. februārī sāka raķešu triecienus Irānai, kas veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.

Hormuza šaurums ir praktiski slēgts gandrīz visiem naftas tankkuģiem, un Irāna ir solījusi, ka no Persijas līča netiks eksportēts neviens litrs naftas, kamēr turpinās tās karš ar ASV un Izraēlu.

