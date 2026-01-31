Maskēšanās uzbrukums: krievi iefiltrējas pilsētās, maskējoties par civiliedzīvotājiem 0
Krievijas karaspēks, plaši izmantojot dronus, ir pastiprinājis mēģinājumus iefiltrēties uzbrukuma grupās frontes līnijas pilsētās, vēsta medijs “TSN.ua”.
Situāciju austrumu frontē raksturo intensīva bezpilota lidaparātu izvietošana.
Ir reģistrēti arī ienaidnieka mēģinājumi iefiltrēties Ukrainas pilsētās ar nelielām uzbrukuma grupām, kas dažkārt maskējas kā civiliedzīvotāji. Par to ziņoja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Politiskās analīzes centra vadītājs Andrijs Kovaļenko.
“Vienlaikus Krievija cenšas paplašināt flangus, apiet flangus un veikt pretuzbrukumu kustības, atbalstot šīs darbības ar funkcionālajām gaisa balonu raķetēm, kaujas gaisa balonu raķetēm un uzbrukuma droniem,” teikts paziņojumā.
Kovaļenko norāda, ka Krievijas uzbrukuma grupējumu medības turpinās.
Pateicoties izlūkošanai, droniem un koordinētam komandas darbam, Aizsardzības spēki spēj ne tikai ātri identificēt ienaidnieku, bet arī izjaukt tā iefiltrēšanās plānus.