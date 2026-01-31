Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Maskēšanās uzbrukums: krievi iefiltrējas pilsētās, maskējoties par civiliedzīvotājiem 0

LA.LV
6:13, 31. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas karaspēks, plaši izmantojot dronus, ir pastiprinājis mēģinājumus iefiltrēties uzbrukuma grupās frontes līnijas pilsētās, vēsta medijs “TSN.ua”.

“Viss mainījies – Ķīnas raķetes atlūzas visdrīzāk kritīs tieši Latvijā!” Lietuvas gaisa satiksmes kontrolieri brīdina, bet latvieši ir mierīgi 26
Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
RAKSTA REDAKTORS
“Esmu izmirstošas profesijas pārstāvis, bail palikt uz ielas ziemā,” Zigmunds atklāj, cik grūti Latvijā atrast darbu 158
Lasīt citas ziņas

Situāciju austrumu frontē raksturo intensīva bezpilota lidaparātu izvietošana.

Ir reģistrēti arī ienaidnieka mēģinājumi iefiltrēties Ukrainas pilsētās ar nelielām uzbrukuma grupām, kas dažkārt maskējas kā civiliedzīvotāji. Par to ziņoja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Politiskās analīzes centra vadītājs Andrijs Kovaļenko.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
Kuram Latgalē neuzticas? VDD liedz pielaidi darbam ar valsts noslēpumu
Mirusi leģendārā aktrise Ketrina O’Hara, kura piedalījusies filmā “Viens pats mājās”
Pēc militārpersonu un analītiķu teiktā, Krievijas vienības cenšas netieši pārkāpt aizsardzības līnijas, virzoties uz priekšu nelielās grupās un meklējot vājās vietas pilsētvidē.

“Vienlaikus Krievija cenšas paplašināt flangus, apiet flangus un veikt pretuzbrukumu kustības, atbalstot šīs darbības ar funkcionālajām gaisa balonu raķetēm, kaujas gaisa balonu raķetēm un uzbrukuma droniem,” teikts paziņojumā.

Kovaļenko norāda, ka Krievijas uzbrukuma grupējumu medības turpinās.

Pateicoties izlūkošanai, droniem un koordinētam komandas darbam, Aizsardzības spēki spēj ne tikai ātri identificēt ienaidnieku, bet arī izjaukt tā iefiltrēšanās plānus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievijā briest pārmaiņas: eksperts atklāj visticamāko Putina beigu scenāriju, un tā nav gāšana no amata
Latvijas valstspiederīgais nodrošinājis finansējumu agresorvalsts armijai – VDD rosina kriminālvajāšanu
Okupanti ar droniem trāpa Ukrainas pasažieru vilcienam, kurā atradās arī zīdaiņi un bērni; ir vairāki bojāgājušie
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.