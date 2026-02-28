Mediji: Izraēlas triecienos, iespējams, nogalināts Irānas augstākais līderis 145
Vairāki starptautiskie mediji ziņo, ka nesenajos Izraēlas triecienos Irānai varētu būt nogalinātas vairākas augsta līmeņa amatpersonas, tostarp aizsardzības ministrs un Islāma revolūcijas gvardes korpusa vadītājs. Informācija pagaidām balstās uz avotu sniegtām aplēsēm un nav pilnībā apstiprināta.
Aģentūra Reuters, atsaucoties uz trim informētiem avotiem, vēsta, ka triecienos varētu būt likvidēts Irānas aizsardzības ministrs Azizs Nasirzade un Islāma revolūcijas gvardes korpusa (IRGC) vadītājs Mohammads Pakpurs.
Izdevums “The Times of Israel”, atsaucoties uz Izraēlas amatpersonu vērtējumu, norāda, ka Pakpurs, visticamāk, gājis bojā rīta uzbrukumos. Viņš korpusa vadību pārņēma pēc tam, kad Izraēla kara sākumā 2025. gada jūnijā nogalināja viņa priekšgājēju Hoseinu Salami.
Tāpat Izraēlas amatpersonas medijiem norādījušas, ka triecienu laikā, iespējams, bojā gājis arī Nasirzāde un Irānas izlūkdienesta vadītājs. Izraēlas televīzijas kanāla Channel 12 ēterā izskanējusi arī informācija, ka varētu būt nogalināts Irānas augstākais līderis Alī Hāmenejī
Saskaņā ar Izraēlas amatpersonu teikto, triecieni esot nodarījuši “ļoti būtisku kaitējumu” Irānas režīma politiskajai un militārajai vadībai.
Irāna noliedz, ka triecienos būtu nogalinātas augstas amatpersonas
ASV un Izraēlas triecienos sestdien augstas Irānas politiskās amatpersonas nav nogalinātas, paziņoja Irānas vadības pārstāvji.
Prezidents Masuds Pezeškiāns ir drošībā, platformā “X” pavēstīja viņa vietnieks Mohammads Džafars Kaempana.
Platformā “Telegram” prezidenta dēls Jusefs Pezeškiāns pauda, ka šoreiz “slepkavības mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi”.
Armija noliedza sava komandiera ģenerālmajora Amira Hatami nāvi, bet ziņu aģentūra “Fars” vēsta, ka parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bakers Kalibafs un Augstākās nacionālās drošības padomes vadītājs Ali Laridžani nav cietuši.
Izraēlas armija iepriekš ziņoja, Izraēlas triecienu mērķis Teherānā bija vietas, kur sapulcējušās augsta ranga politiskās un drošības amatpersonas.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.