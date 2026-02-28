Irānas augstākais vadonis ajatolla Ali Hameneji
Irānas augstākais vadonis ajatolla Ali Hameneji
Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/AP/SCANPIX/LETA

Mediji: Izraēlas triecienos, iespējams, nogalināts Irānas augstākais līderis 145

LETA, LA.lv
18:42, 28. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Vairāki starptautiskie mediji ziņo, ka nesenajos Izraēlas triecienos Irānai varētu būt nogalinātas vairākas augsta līmeņa amatpersonas, tostarp aizsardzības ministrs un Islāma revolūcijas gvardes korpusa vadītājs. Informācija pagaidām balstās uz avotu sniegtām aplēsēm un nav pilnībā apstiprināta.

Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas
Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
Kokteilis
Šajā nedēļas nogalē viss mainīsies: 4 zodiaka zīmes iegūs negaidīti retu iespēju
Lasīt citas ziņas

Aģentūra Reuters, atsaucoties uz trim informētiem avotiem, vēsta, ka triecienos varētu būt likvidēts Irānas aizsardzības ministrs Azizs Nasirzade un Islāma revolūcijas gvardes korpusa (IRGC) vadītājs Mohammads Pakpurs.

Izdevums “The Times of Israel”, atsaucoties uz Izraēlas amatpersonu vērtējumu, norāda, ka Pakpurs, visticamāk, gājis bojā rīta uzbrukumos. Viņš korpusa vadību pārņēma pēc tam, kad Izraēla kara sākumā 2025. gada jūnijā nogalināja viņa priekšgājēju Hoseinu Salami.

CITI ŠOBRĪD LASA
No šodienas var iesniegt gada ienākumu deklarācijas, taču VID EDS kā paralizēta jau pirmajās minūtēs
VIDEO. Viņām nav, kur paslēpties! Internets raizējas par žirafēm negaisā, taču eksperti mierina
VIDEO. Aizmukt no maksas neizdodas: Itālijā vīrietis apmāca suni nelegāli izmest atkritumus

Tāpat Izraēlas amatpersonas medijiem norādījušas, ka triecienu laikā, iespējams, bojā gājis arī Nasirzāde un Irānas izlūkdienesta vadītājs. Izraēlas televīzijas kanāla Channel 12 ēterā izskanējusi arī informācija, ka varētu būt nogalināts Irānas augstākais līderis Alī Hāmenejī

Saskaņā ar Izraēlas amatpersonu teikto, triecieni esot nodarījuši “ļoti būtisku kaitējumu” Irānas režīma politiskajai un militārajai vadībai.

Irāna noliedz, ka triecienos būtu nogalinātas augstas amatpersonas

ASV un Izraēlas triecienos sestdien augstas Irānas politiskās amatpersonas nav nogalinātas, paziņoja Irānas vadības pārstāvji.

Prezidents Masuds Pezeškiāns ir drošībā, platformā “X” pavēstīja viņa vietnieks Mohammads Džafars Kaempana.

Platformā “Telegram” prezidenta dēls Jusefs Pezeškiāns pauda, ka šoreiz “slepkavības mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi”.

Armija noliedza sava komandiera ģenerālmajora Amira Hatami nāvi, bet ziņu aģentūra “Fars” vēsta, ka parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bakers Kalibafs un Augstākās nacionālās drošības padomes vadītājs Ali Laridžani nav cietuši.

Izraēlas armija iepriekš ziņoja, Izraēlas triecienu mērķis Teherānā bija vietas, kur sapulcējušās augsta ranga politiskās un drošības amatpersonas.

Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.

Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Pāri lido militārās lidmašīnas. Krievu tūristi neapmierināti.” Gints Feders publicē video no Kataras, parādot, kas patiesībā notiek Tuvajos Austrumos
Donalds Tramps: Bumbas kritīs visur…
Vai šobrīd notiekošais Tuvajos Austrumos ietekmē arī mūsu drošību? Skaidro ārlietu ministre Baiba Braže
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.