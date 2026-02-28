Foto: no Ginta Federa personīgā arhīva

"Pāri lido militārās lidmašīnas. Krievu tūristi neapmierināti." Gints Feders publicē video no Kataras, parādot, kas patiesībā notiek Tuvajos Austrumos

28. februāris 2026
Sabiedrisko attiecību speciālists Gints Feders sociālajā tīklā “X” publicējis īsu videofragmentu, atklājot, ka viņš šobrīd atrodas Katarā jeb vietā, kur Irāna veikusi triecienus ASV armijas objektiem.

Viņš raksta: “Esmu tagad Katarā, pāri Dohai lido militārās lidmašīnas, pie lidostas arī atskan sprādzieni. Krievu tūristi gan neapmierināti, ka aizvēra pludmali ciet.”

LA.LV redakcijai izdevās arī sazināties ar pašu Gintu, viņš norāda, ka šobrīd atrodas 10 km attālumā no ASV militārās bāzes Katarā. “Visi gatavojas uzbrukumiem pēc plkst. 21:00,” atklāj Gints.

Jau iepriekš vēstījām, ka Irāna veikusi triecienus ASV armijas objektiem Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Bahreinā, Katarā un Kuveitā, atbildot uz ASV un Izraēlas triecieniem Irānā, pavēstīja Irānas armija.

Mērķu vidū bija Al Udeidas gaisa spēku bāze Katarā, Al Salema gaisa spēku bāze Kuveitā, Al Dafras gaisa spēku bāze AAE, kā arī ASV jūras karaflote Bahreinā, vēsta Irānas ziņu aģentūra “Fars”.

Irāna sestdien veikusi raķešu triecienu ASV flotes bāzei Bahreinā, pavēstīja Bahreinas Nacionālais komunikācijas centrs.

Bahreinā no Džufairas rajona, kur atrodas ASV flotes bāze, paceļas dūmi, vēsta ziņu aģentūra “Reuters”.

Ziņu aģentūras AFP žurnālisti vēsta, ka spēcīgi sprādzieni bija dzirdami arī Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā.

Abū Dabī, AAE, kur pārtvertas vairākas Irānas izšautas raķetes, dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks, vēsta AAE ziņu aģentūra.

Kā ziņots, Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai. Sprādzieni izraisījušies Teherānā un citās Irānas pilsētās.

Irāna brīdinājusi, ka veiks atbildes triecienus.

Irānas Revolūcijas gvarde pavēstīja, ka, atbildot uz Izraēlas un ASV uzbrukumu, Izraēlas virzienā raidījusi dronus un raķetes.

