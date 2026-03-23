Ilustratīvs foto. Bērni parkā.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Meklēja salmonelozi, bet atklāja arī citas infekcijas: kas notiek Rīgas bērnudārzos? 1

LETA
20:08, 23. marts 2026
Pirmie laboratorisko izmeklējumu rezultāti divos salmonelozes skartajos Rīgas bērnudārzos atklājuši arī citas saslimšanas, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Ūdre.

Kokteilis
Ideālais vīrietis pēc zodiaka zīmes: kurš ir pirmajā vietā?
Nav vērts tos pirkt: nosaukti 5 sliktākie lietotie elektroautomobiļi 19
“Ēdiens lopiem vai cilvēkiem? Jums viss labi?” Pircēji satraucas par “Rimi” redzēto 2
Lasīt citas ziņas
Līdz šim brīdim reģistrēti 120 saslimušie. Saņemot pirmos laboratorisko izmeklējumu rezultātus, vairumā gadījumu kā galvenais izraisītājs identificēta salmonella. Atsevišķos gadījumos konstatēts arī norovīruss, rotavīruss un jersinioze.

Kā “TV3 Ziņām” pastāstīja SPKC epidemioloģe Sigita Geida, patlaban eksperti sliecas domāt, ka pie vainas bijis kāds pārtikas produkts.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kārtējā ņirgāšanās!” Latviešus nokaitina Siliņas ieteikums naudas taupīšanā
Pekina palīdz Putina kara mašīnai: izmeklēšana atklāj dronu piegādes shēmas
“Smags izvēles punkts!” Z-blogeris brīdina Putinu par jaunas mobilizācijas sekām

Slimības gaita lielākoties raksturojama kā vidēji smaga, ar novērotu paaugstinātu ķermeņa temperatūru un caureju.

SPKC norāda, ka turpinās koordinēta rīcība, nodrošinot fēču paraugu nogādāšanu laboratoriskajai izmeklēšanai gan saslimušajiem, gan kontaktpersonām. Saslimušo vidū ir gan bērni, gan iestāžu darbinieki.

Attiecīgajām iestādēm un bērnu vecākiem nosūtītas rekomendācijas, kā arī informācija nodota Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD).

Kā skaidrots SPKC mājaslapā, jersinioze ir akūta bakteriāla infekcijas slimība, kuru raksturo intoksikācija, gremošanas sistēmas, aknu, locītavu un citu orgānu bojājumi.

Jersiniozi izraisa baktērijas jersinijas. Cilvēka inficēšanās notiek, lietojot uzturā jersinijas saturošus pārtikas produktus, visbiežāk termiski neapstrādātu vai nepietiekami apstrādātu gaļu vai piena produktus.

Ar jersiniozi var inficēties arī, nonākot tiešā kontaktā ar dzīvniekiem, ieskaitot mājdzīvniekus, lietojot uzturā piesārņotus pārtikas produktus, dzerot ūdeni tieši no atklātām ūdenstilpnēm.

Rotavīrusu infekcija ir akūta vīrusu infekcijas slimība, kurai raksturīgs galvenokārt gremošanas trakta gļotādas iekaisums. Rotavīrusu infekcijas ierosinātājs izdalās no cilvēka organisma ar fekālijām.

Slimnieks vai vīrusu nēsātājs, neievērojot personīgo higiēnu, ar infekcijas slimības ierosinātāju kontaminē ūdeni, pārtiku un apkārtējās vides priekšmetus. Iespējama arī infekcijas pārnešana gaisa – pilienu vai gaisa – putekļu ceļā.

Salmoneloze ir infekcijas slimība, kas galvenokārt skar kuņģa – zarnu traktu. Salmonelozi izraisa baktēriju grupa – salmonellas.

Inficēšanās var notikt, piemēram, lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātus dzīvnieku valsts produktus, kas satur salmonellas vai ar ēdienu, kas pagatavots no šiem termiski neapstrādātajiem produktiem, kā arī lietojot uzturā tādus ēdienus, kas pagatavoti apstākļos, kur netiek ievērotas sanitārās normas.

Kā vēstīts, 20. martā divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs ar vienu ēdinātāju radās aizdomas par saslimšanu ar salmonelozi. Tobrīd SPKC ziņoja, ka divi bērni ir hospitalizēti.

SPKC norādīja, ka izglītības iestādēs pirmie saslimšanas simptomi parādījās 18. martā, bet informāciju SPKC saņēma 19. martā, un uzreiz sāka epidemioloģisko izmeklēšanu.

Saslimšanas gadījumi konstatēti iestādē “Sprīdītis” un Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Usmas ielā.

PVD aģentūrai LETA skaidroja, ka, ceturtdien saņemot informāciju no SPKC, dienests operatīvi veica pārbaudes gan iestādē “Sprīdītis”, gan ēdienu gatavošanas vietā Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē, jo PII “Sprīdītis” ēdiens tiek piegādāts no šīs iestādes, nevis gatavots uz vietas.

Ēdienu gatavošanas vietā un izglītības iestādē PVD paņēma izejvielu un virsmu nomazgājumu paraugus un nosūtīja tos laboratoriskajiem izmeklējumiem uz dažādiem mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājiem.

Abās iestādēs ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Fristar”, aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmuma pārstāvji.

“Fristar” valdes loceklis Jānis Meija aģentūrai LETA sacīja, ka citās iestādēs, kur pakalpojumus nodrošina “Fristar”, saslimšanas gadījumi nav konstatēti. Vienlaikus viņš norādīja, ka no ēdienu gatavošanas vietas Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē ēdieni ikdienā tiek piegādāti tikai PII “Sprīdītis”.

Meija apliecināja, ka Rīgā “Fristar” nodrošina ēdināšanas pakalpojumus 16 skolām un 14 bērnudārziem. Tāpat uzņēmums nodrošina pakalpojumus Jelgavā, Valmierā, Ādažu novadā un Mārupes novadā.

Uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka atbildīgie dienesti nav veikuši pārbaudes citās izglītības iestādēs, bet “Fristar” no savas puses ir pastiprinājis iekšējos pārtikas drošības un kvalitātes kontroles procesus, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tiek ievēroti visi augstākie drošības standarti.

PVD aģentūrai LETA atklāja, ka dienests uz pārbaudes laiku apturējis “Fristar” darbību, kamēr tiks noskaidroti visi notikuma apstākļi. Meija precizēja, ka, kamēr tiek noskaidroti atbildīgo dienestu veikto pārbaužu rezultāti, uz laiku ir ierobežota Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes virtuves darbība.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Kur bāzt to sešgadnieku pa vasaru?” Māmiņa atklāti stāsta par pārmetumiem, ko piedzīvojuši daudzi vecāki
Divos Rīgas bērnudārzos šobrīd reģistrēti vairāk kā 100 ar salmonelozi saslimuši bērni
Divos Rīgas bērnudārzos aizdomas par salmonelozi, divi bērni hospitalizēti
Šobrīd jauni saslimšanas gadījumi saistībā ar salmonelozes uzliesmojumu bērnudārzā Valmierā nav konstatēti, taču izmeklēšanas vēl turpinās
