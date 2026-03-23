Meklēja salmonelozi, bet atklāja arī citas infekcijas: kas notiek Rīgas bērnudārzos? 1
Pirmie laboratorisko izmeklējumu rezultāti divos salmonelozes skartajos Rīgas bērnudārzos atklājuši arī citas saslimšanas, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Ūdre.
Kā “TV3 Ziņām” pastāstīja SPKC epidemioloģe Sigita Geida, patlaban eksperti sliecas domāt, ka pie vainas bijis kāds pārtikas produkts.
Slimības gaita lielākoties raksturojama kā vidēji smaga, ar novērotu paaugstinātu ķermeņa temperatūru un caureju.
SPKC norāda, ka turpinās koordinēta rīcība, nodrošinot fēču paraugu nogādāšanu laboratoriskajai izmeklēšanai gan saslimušajiem, gan kontaktpersonām. Saslimušo vidū ir gan bērni, gan iestāžu darbinieki.
Attiecīgajām iestādēm un bērnu vecākiem nosūtītas rekomendācijas, kā arī informācija nodota Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD).
Kā skaidrots SPKC mājaslapā, jersinioze ir akūta bakteriāla infekcijas slimība, kuru raksturo intoksikācija, gremošanas sistēmas, aknu, locītavu un citu orgānu bojājumi.
Jersiniozi izraisa baktērijas jersinijas. Cilvēka inficēšanās notiek, lietojot uzturā jersinijas saturošus pārtikas produktus, visbiežāk termiski neapstrādātu vai nepietiekami apstrādātu gaļu vai piena produktus.
Rotavīrusu infekcija ir akūta vīrusu infekcijas slimība, kurai raksturīgs galvenokārt gremošanas trakta gļotādas iekaisums. Rotavīrusu infekcijas ierosinātājs izdalās no cilvēka organisma ar fekālijām.
Slimnieks vai vīrusu nēsātājs, neievērojot personīgo higiēnu, ar infekcijas slimības ierosinātāju kontaminē ūdeni, pārtiku un apkārtējās vides priekšmetus. Iespējama arī infekcijas pārnešana gaisa – pilienu vai gaisa – putekļu ceļā.
Salmoneloze ir infekcijas slimība, kas galvenokārt skar kuņģa – zarnu traktu. Salmonelozi izraisa baktēriju grupa – salmonellas.
Kā vēstīts, 20. martā divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs ar vienu ēdinātāju radās aizdomas par saslimšanu ar salmonelozi. Tobrīd SPKC ziņoja, ka divi bērni ir hospitalizēti.
SPKC norādīja, ka izglītības iestādēs pirmie saslimšanas simptomi parādījās 18. martā, bet informāciju SPKC saņēma 19. martā, un uzreiz sāka epidemioloģisko izmeklēšanu.
PVD aģentūrai LETA skaidroja, ka, ceturtdien saņemot informāciju no SPKC, dienests operatīvi veica pārbaudes gan iestādē “Sprīdītis”, gan ēdienu gatavošanas vietā Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē, jo PII “Sprīdītis” ēdiens tiek piegādāts no šīs iestādes, nevis gatavots uz vietas.
Ēdienu gatavošanas vietā un izglītības iestādē PVD paņēma izejvielu un virsmu nomazgājumu paraugus un nosūtīja tos laboratoriskajiem izmeklējumiem uz dažādiem mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājiem.
Abās iestādēs ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Fristar”, aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmuma pārstāvji.
“Fristar” valdes loceklis Jānis Meija aģentūrai LETA sacīja, ka citās iestādēs, kur pakalpojumus nodrošina “Fristar”, saslimšanas gadījumi nav konstatēti. Vienlaikus viņš norādīja, ka no ēdienu gatavošanas vietas Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē ēdieni ikdienā tiek piegādāti tikai PII “Sprīdītis”.
Meija apliecināja, ka Rīgā “Fristar” nodrošina ēdināšanas pakalpojumus 16 skolām un 14 bērnudārziem. Tāpat uzņēmums nodrošina pakalpojumus Jelgavā, Valmierā, Ādažu novadā un Mārupes novadā.
Uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka atbildīgie dienesti nav veikuši pārbaudes citās izglītības iestādēs, bet “Fristar” no savas puses ir pastiprinājis iekšējos pārtikas drošības un kvalitātes kontroles procesus, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tiek ievēroti visi augstākie drošības standarti.
PVD aģentūrai LETA atklāja, ka dienests uz pārbaudes laiku apturējis “Fristar” darbību, kamēr tiks noskaidroti visi notikuma apstākļi. Meija precizēja, ka, kamēr tiek noskaidroti atbildīgo dienestu veikto pārbaužu rezultāti, uz laiku ir ierobežota Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes virtuves darbība.