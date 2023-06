Publicitātes foto

„Mēness aptiekā” tirdzniecības centrā „Origo” notiks bezmaksas mērījumi sirds veselības profilaksei Ieteikt







Bezmaksas sirds un asinsvadu risku pārbaudes 7. jūnijā būs pieejamas „Mēness aptiekas” Veselības pieturā tirdzniecības centrā „Origo” Rīgā, Stacijas Laukumā 4, A korpusā. Sirds mēneša ietvaros farmaceiti kopā ar „Veselības centru apvienības” mediķiem laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 aicina iedzīvotājus rūpēties par savu veselību – izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni un ķermeņa masas indeksu.

7. jūnijā no pulksten 14.00 līdz 17.00 bez maksas un iepriekšēja pieraksta būs pieejamas sirds un asinsvadu risku pārbaudes – iedzīvotāji aicināti rēķināties ar uzgaidīšanai nepieciešamo laiku. Ikviens varēs izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni asinīs un ķermeņa masas indeksu.

„Mēness aptiekas” vadītāja, farmaceite Anastasija Kobzara Publicitātes foto

„Mēness aptiekas” vadītāja, farmaceite Anastasija Kobzara par mērījumu nozīmi: „Lai saglabātu labu veselību, tostarp – stipru sirdi – un novērstu saslimšanas riskus, profilaksei ir ļoti nozīmīga loma. Mēs esam tepat līdzās un viegli pieejami, tāpēc aicinām iedzīvotājus izmantot bezmaksas iespējas, parūpēties par sevi un atnākt pie mums pārbaudīt šos rādītājus profilaktiski, nevis nākt uz aptieku pēc palīdzības vien tad, kad jau vērojama veselības pasliktināšanās. Jo vairāk iespējams izzināt, jo veiksmīgāk var novērst dažādus saslimšanas riskus.”



Izplatītākais nāves cēlonis iedzīvotājiem Latvijā ir asinsrites sistēmas slimības, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) demogrāfijas apskata dati. Pagājušajā gadā no šīm slimībām valstī nomira 16 900 cilvēku jeb 49,4% no mirušo kopskaita.

„Mēness aptieka” Veselības pieturu profilaktiskiem mērījumiem Sirds mēneša ietvaros rīko dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Siguldā, Madonā.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

www.menessaptieka.lv;

www.veselibaskarte.lv