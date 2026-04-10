"Mēs jau uzreiz sapratām…" Privātā zoodārza īpašnieku apsūdz par noziegumu pret lācēnu, bet viņam ir cita versija
Latgales rajona tiesai būs jāskata krimināllieta, kurā Augšdaugavas novada Demenes pagastā esošā mini zoodārza “Raptors Park” īpašnieks Aleksandrs Kalačovs apsūdzēts par brūnā lāča mazuļa noķeršanu un turēšanu savā zoodārzā.
Prokuratūra, neminot personas vārdu, informēja, ka kāds vīrietis pērn pavasarī tīši saķēra un izņēma no savvaļas aptuveni divarpus mēnešus vecu brūnā lāča mazuli “Ursus arctos” un turpmākai turēšanai nogādāja to uz savu privāto zooloģisko dārzu.
Valsts policijas darbinieki pērn 17. aprīlī dzīvnieku izņēma.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem brūnais lācis “Ursus arctos” ir iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Konkrētās sugas lācis ir Latvijā sastopamas Eiropas Savienības (ES) prioritārās sugas pārstāvis un nav iekļauts medījamo dzīvnieku sarakstā.
Pēc dzīvnieku aizsardzības likuma šāda mazuļa izņemšana no savvaļas ir interpretējama kā dzīvnieka indivīda izņemšana no brūnā lāča populācijas.
Lāča izņemšanu var pielīdzināt dzīvnieku sugas indivīda nogalināšanai, jo lācēns vairs nebūs atgriežams savvaļā un nespēs pildīt savas funkcijas savvaļas lāču populācijā, piemēram, vairoties, kas ir viena no populācijas uzturēšanas pamatfunkcijām, norāda prokuratūra.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu Krimināllikumā paredzētais maksimālais iespējamais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, bet vīrieti var sodīt arī ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedriskajiem darbiem vai naudas sodu.
Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, izņemtais lācēns no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ir nogādāts zooloģiskajā dārzā Grieķijā. Savukārt Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā aģentūrai LETA skaidroja, ka nevar sniegt informāciju par lāci krimināllietas dēļ.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
“Mēs paši ziņojām un prasījām, ko darīt,” lācēna zaglis Aleksandrs “Degpunktā” izstāsta, kādēļ paņēmis dzīvnieku
Raidījumam “Degpunktā” izdevās sazināties ar privātā zoodārza saimnieku Aleksandru, kurš norāda, ka viss esot bijis pavisam citādāk. Mežā šo lācēnu viņš nevis aizvilināja vai noķēra, bet gan izglāba, jo lācēns bijis tuvu nāves robežai.
Kā informēja vīrietis, viņš tuvumā nav redzējis lācēna māti, tāpēc viņš to nolēma vest uz savu īpašumu un censties glābt. Vīrietis esot sazvanījis Dabas aizsardzības pārvaldi un informējis, ka cietušais lācēns atveseļojas pie viņa.
“Tas bija slims lācēns, kurš gandrīz nomira mežā. Mēs jau uzreiz sapratām, ka, kad mēs to paņemsim, mums sāksies problēmas. Viņi pieņēma, ka mēs gribējām ar to pelnīt naudu. Mēs paši uz sevi ziņojām. Tas ir, mēs vērsāmies dabas aizsardzībā, uzrakstījām iesniegumu, ka mums ir lācis, mēs to atradām tieši šeit. Jautājām, ko mums darīt? Un viņi, tā vietā, lai risinātu jautājumu, ko mums ar to darīt, uzrakstīja paziņojumu policijai,” raidījumam “Degpunktā” stāstīja Aleksandrs.
