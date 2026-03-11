VIDEO. Labrītiņ! Igaunijā ar dronu pamanīts lācis, kas tikko pamodies no ziemas miega 0
Igaunijas mežos ar drona palīdzību iemūžināts lācis, kas, šķiet, tikko pamodies no ziemas miega.
Dzīvnieks pamanīts meklēšanas operācijas laikā Tartu apriņķī, kad ar dronu tika meklēts pazudis cilvēks. Video iemūžināts brīdis, kad lācis savā nodabā rotaļājas ar sniegu.
Notikuma aculiecinieki atgādina, ka šajā laikā lāči pamazām mostas no ziemas miega un kļūst arvien aktīvāki. Tāpēc cilvēkiem, dodoties mežā, ieteicams būt īpaši uzmanīgiem.