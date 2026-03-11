VIDEO. Labrītiņ! Igaunijā ar dronu pamanīts lācis, kas tikko pamodies no ziemas miega 0

LA.LV
22:38, 11. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Igaunijas mežos ar drona palīdzību iemūžināts lācis, kas, šķiet, tikko pamodies no ziemas miega.

Kokteilis
Kas mūs sagaida? 5 iespējamie cilvēces gala scenāriji, ko paredzējis Stīvens Hokings
Kokteilis
Mežāzis un Skorpions klusē, Vēzis un Jaunava čīkst, bet Zivis un Dvīņi pat neskatās: Noskaidro, kā tava zodiaka zīme uzvedas filmas laikā
Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
Lasīt citas ziņas

Dzīvnieks pamanīts meklēšanas operācijas laikā Tartu apriņķī, kad ar dronu tika meklēts pazudis cilvēks. Video iemūžināts brīdis, kad lācis savā nodabā rotaļājas ar sniegu.

Notikuma aculiecinieki atgādina, ka šajā laikā lāči pamazām mostas no ziemas miega un kļūst arvien aktīvāki. Tāpēc cilvēkiem, dodoties mežā, ieteicams būt īpaši uzmanīgiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Vinnija Pūka cienīgs stāsts: milzu lācis iemitinājies zem mājas un atsakās izvākties
VIDEO. Pieķerti! Polijas kalnos lāču ģimene rokas pa atkritumiem, līdz pamanīti metas bēgt
VIDEO. Lietuvā nofilmēts, kā lācis izdzenā mežacūku baru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.