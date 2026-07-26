Miesnieki šo triku pret mušām izmanto jau gadiem ilgi: vai tas tiešām darbojas? 0
Caurspīdīgi plastmasas maisiņi ar ūdeni, kas nereti tiek karināti virs veikalu, kafejnīcu vai gaļas veikalu ieejām, daudzviet pasaulē ir kļuvuši par ierastu ainu. Tos izmanto kā vienkāršu un lētu veidu, lai it kā atbaidītu mušas, taču par šīs metodes efektivitāti zinātnieku vidū joprojām nav vienota viedokļa. Par šo fenomenu raksta arī portāls Nőkjapja,com.
Caurspīdīgā maisiņā ielej ūdeni, un dažkārt tam pievieno arī monētas vai alumīnija folijas gabaliņus. Šīs metodes piekritēji uzskata, ka ūdens un metāla atspīdumi lauž gaismu un rada vizuālu efektu, kas mulsina vai dezorientē kukaiņus. Tiek pieņemts, ka mušas, saskaroties ar šādu vidi, vienkārši izvēlas šo vietu apiet.
Ko saka zinātne par mušām?
Entomologi skaidro, ka mušām ir saliktas acis, kas sastāv no tūkstošiem sīku gaismjutīgu elementu. Tas nozīmē, ka tās apkārtējo pasauli uztver pavisam citādi nekā cilvēki.
Viena no izvirzītajām teorijām ir tāda, ka ūdens maisiņā redzamie atspīdumi un gaismas kropļojumi var radīt kukaiņiem neparastu vizuālo vidi, kas tos mulsina un liek izvairīties no konkrētās vietas.
Cita hipotēze vēsta, ka mušas var uztvert maisiņu kā lielu ūdens virsmu vai pat reaģēt uz savu izkropļoto atspulgu, kas tās varētu biedēt.
Vai tas tiešām darbojas?
Neraugoties uz populāro ticējumu, zinātniskie pierādījumi par šīs metodes efektivitāti ir pretrunīgi. Kādā populārā televīzijas raidījumā veiktais eksperiments neuzrādīja būtisku mušu skaita samazinājumu vietās, kur tika izmantoti ūdens maisiņi.
Līdzīgus secinājumus izdarījuši arī amerikāņu entomologi. Viņu pētījumos netika konstatēts, ka mušas izvairītos no šādām vietām – dažos gadījumos to skaits pat bija lielāks.
Strīds joprojām nav galā
Zinātnieki gan uzsver, ka ne visi pētījumi veikti vienādos apstākļos – piemēram, atšķiras apgaismojums un vide, kurā eksperimenti veikti. Tāpēc šobrīd nav pietiekami pārliecinošu pierādījumu, lai šo metodi pilnībā atzītu par neefektīvu vai, tieši otrādi, apstiprinātu tās darbību.
Līdz ar to ūdens maisiņi pie durvīm joprojām paliek vairāk dažviet pasaulē iecienīts triks vai ticējums nekā zinātniski pierādīts risinājums.