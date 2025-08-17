Mārcis Auziņš komentē robežas žoga būvniecību un tās problēmas: “Tā “šaurā vieta” jau nav celtnieki” 0
Par žoga izbūves ievilcināšanos un ar to saistītajām problēmām TV24 raidījumā “Preses klubs” runāja Latvijas Universitātes Padomes priekšsēdētājs, profesors Mārcis Auziņš.
“Vienas pašas sētas būvēšana tik daudz gadus, cik mēs viņu būvējam manā sapratnē ir absolūts skandāls. Kā mēs saprotam, tā šaurā vieta jau bieži vien nav pat celtnieki, nu labi tagad tur ir applūdušas kaut kādas teritorijas, bet patiesībā tā ir birokrātija,” uzskata Auziņš.
Mēs zinām, cik daudz mums bija konkursu un kā viņi beidzās, līdz ar to dod Dievs, ka mēs to sētu līdz galam uzbūvēsim, bet tas, ka mēs viņu būvējam tik ilgi, patiesībā ir ļoti slikta zīme dažādām citām krīzes situācijām, norāda Latvijas Universitātes Padomes priekšsēdētājs un profesors.
“Tas kas attiecas uz dažādām elektroniskām iekārtām, protams, mūsdienās bez tādām lietām iztikt nevar, bet kas mani dara atkal nedaudz bažīgu – ja man saka, ka līdz nākamā gada beigām mēs tur kaut ko uzliksim, tas ir pusotrs gads,” sacīja Auziņš.
Mēs atceramies, kas notiek, piemēram, Ukrainā kara laukā, pirms diviem gadiem mēs par droniem runājām un piegādājām komerciāli nopērkamus dronus arī no Latvijas, lai no augšas varētu paskatīties izlūkošanai, uguns korekcijai u.t.t., bet tagad mēs saprotam, ka tās ir pavisam citas tehnoloģijas, jo viss attīstās tikpat ātri.
“Ja mēs šobrīd kaut ko plānojam izdarīt pēc pusotra gada, man ir lielas aizdomas, ka tas, ko mēs izdarīsim pēc pusotra gada, iespējams, vairs nebūs tas, kas tajā brīdī būs aktuāls un tā varētu būt liela problēma,” uzskata Auziņš.