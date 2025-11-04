Diks Čeinijs
Diks Čeinijs
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Jae C. Hong

Miris bijušais ASV viceprezidents Diks Čeinijs 0

LETA
14:16, 4. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

84 gadu vecumā miris bijušais Savienoto Valstu viceprezidents Diks Čeinijs, atsaucoties uz ģimeni, otrdien vēsta ASV mediji.

Čeinijs bija 46. ASV viceprezidents, kas šo amatu ieņēma prezidenta Džordža Buša jaunākā laikā no 2001. līdz 2009. gadam.

