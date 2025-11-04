Miris bijušais ASV viceprezidents Diks Čeinijs 0
84 gadu vecumā miris bijušais Savienoto Valstu viceprezidents Diks Čeinijs, atsaucoties uz ģimeni, otrdien vēsta ASV mediji.
Čeinijs bija 46. ASV viceprezidents, kas šo amatu ieņēma prezidenta Džordža Buša jaunākā laikā no 2001. līdz 2009. gadam.