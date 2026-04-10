Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Mums skola deg!” Skolēni Liepājas Raiņa vidusskolā izraisījuši ugunsgrēku; evakuēti 229 cilvēki 0

LETA, LA.lv
15:36, 10. aprīlis 2026
Piektdien Liepājas Raiņa vidusskolā degošu kartona kastu dēļ evakuējušies 229 cilvēki, apstiprinājis skolas direktors Kārlis Strautiņš.

Portāls “liepajniekiem.lv” vēstīja, ka viens no skolēniem, stāvot ārpusē pie izglītības iestādes, kādam ziņoja pa telefonu: “Mums skola deg!”

Tā tik tiešām arī bija – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Anete Strazdiņa informēja, ka plkst. 12.41 VUGD saņemts izsaukums uz Ganību ielu Liepājā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju sabiedriskā ēkā bija jūtams sadūmojums.

Konstatēts, ka četrstāvu ēkas pagrabstāvā deg kartona kastes četru kvadrātmetru platībā. No ēkas evakuējās 229 cilvēki. Plkst. 13.39 darbs notikuma vietā noslēdzās, informē Strazdiņa.

Skolas direktors Strautiņš atklāja, ka skolēni skolas rezerves kāpņu telpā nesankcionēti aizdedzinājuši kastes, kas tur bija palikušas pēc remonta. Tas radījis sadūmojumu, kura dēļ ieslēgusies automātiskā ugunsdzēsības brīdināšanas sistēma, kam sekojusi skolēnu un darbinieku evakuācija skolas priekšā un pagalma pusē, kā arī izsaukti ugunsdzēsēji un skolas saimnieks sācis dzēst ugunsgrēku.

Pēc ugunsgrēka mācības skolā pārtrauktas un skolēni devušies mājās, par notikušo informēti arī vecāki. Ugunsgrēka dēļ patlaban nestrādā optiskā kabeļa līnija, kā arī nokvēpuši griesti.

“Visādi ir bijis, bet šādā situācijā esam pirmo reizi. Valsts policija vērtēs videoierakstus un vainīgie tiks saukti pie atbildības,” sola direktors.

Portālam “liepajniekiem.lv” direktors atklāja, ka “skolā ieslēdzās automātiskā ugunsdzēsības brīdināšanas sistēma, skolēni evakuējās uz evakuācijas punktiem skolas priekšā un pagalma pusē. Skolēni tika saskaitīti, tika izsauktas ugunsdzēsēju ekipāžas, un ugunsgrēks ļoti ātri likvidēts.”

Mācības skolā atsāksies pirmdien, 13. aprīlī.

Kā informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova, Valsts policija par notikušo sāks kriminālprocesu un skaidros vainīgās personas.

