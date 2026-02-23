Murgi, zilumi un dīvaini signāli: ja izjūti šīs 8 lietas, iespējams, kāds tevi nolādējis 0
Vai tev pēdējā laikā šķiet, ka dzīvē viss pēkšņi nostājies pret tevi? It kā neveiksmes nāktu viena pēc otras, miegs kļūtu nemierīgs, bet rītos uz ādas parādītos zilumi, kurus nevari izskaidrot. Varbūt tu to noraksti uz stresu, nogurumu vai vienkārši sliktu periodu… bet ko tad, ja tas nav tikai nejaušību virknējums?
Vietnē WikiHow.com ir apkopotas pazīmes, kas, pēc dažādu ezotēriķu teiktā, var liecināt par lāstu vai negatīvu ietekmi — sākot no murgiem un pēkšņām slimībām līdz attiecību sabrukumam un finanšu problēmām.
Protams, šo visu nevajadzētu uztvert absolūti nopietni vai kā zinātnisku patiesību — drīzāk kā interesantu sarakstu pārdomām.
Lūk, pazīmes, kas vari liecināt, ka esi nolādēts!
Tevi piemeklē neveiksmju sērija
Avārija, saplēsts telefons, auto bojājumi – un tas viss īsā laika posmā. Mēs visi laiku pa laikam piedzīvojam sliktas dienas, bet, ja viena slikta lieta notiek pēc otras, iespējams, kāds tevi ir nolādējis.