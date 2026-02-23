Leduskritumi

Lielākajā Latvijas daļā gaidāms sniegs – vietām iespējama atkala 0

LETA
7:16, 23. februāris 2026
Šodien Latviju no dienvidrietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas valsts lielākajā daļā atnesīs sniegu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Vietām rietumu un centrālajos rajonos sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem, turklāt šajos reģionos pēcpusdienā lokāli iespējama arī atkala.

Pirmdien debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Gaiss iesils līdz +1, -3 grādiem.

Arī Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Nokrišņu zona ar slapju sniegu galvaspilsētu sasniegs dienas vidū, bet vakarā pastāv arī atkalas iespējamība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš.

Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 0, -2 grādiem.

Sliktākais ceļu stāvoklis pirmdienas rītā ir Vidzemē, bet Valkas apkārtnē uz vietējas nozīmes ceļiem braukšanas apstākļi ir īpaši apgrūtināti, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmos no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmos no Braslas tilta līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai, pa Cēsu – Madonas šoseju, kā arī pa Valmieras – Alojas šosejas posmiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Saldus, Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes un Gulbenes apkārtnēs.

