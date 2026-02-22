FOTO: Freepik

Jaunais Nostradams brīdina: 2026. gadā gaidāmas karš, dabas katastrofas un kiberuzbrukumi

22. februāris 2026
Kreigs Hamiltons-Pārkers, ekstrasenss, ko dēvē par “jauno Nostradamu”, ir publiskojis savu prognožu sēriju 2026. gadam.

Pārkers ieguvis plašu atzinību par savām iepriekšējām prognozēm, tostarp par Lielbritānijas karalienes nāvi un Covid-19 pandēmiju. Viņš apgalvo, ka nākotni redz, sadarbojoties ar sievu Džeinu un garu nesējiem.

2026. gads, pēc Pārkera teiktā, būs nemierīgs: viņš paredz politiskas krīzes ASV, dabas katastrofas un mainīgas globālās alianses.

“Es jutu, ka būs kāds liels globāls konflikts, iespējams, saistīts ar Taivānu,” viņš atklāja.

Pārkers norāda uz iespējamu Ķīnas un Krievijas sadarbību pret ASV – scenāriju, ko pirmo reizi prognozēja 2015. gadā.

“Toreiz tas šķita neiespējami, jo viņi nebija draudzīgi. Tomēr es redzēju viņus apvienojamies konfliktā ar ASV. Varbūt tas ir tas, ko redzu tagad, vai arī tas var būt saistīts ar Irānu. Man ir sajūta, ka ap 2026. gadu redzēsim daudz konfliktu.”

Turklāt ekstrasenss brīdina par iespējamu katastrofālu gāzes mākoni virs Japānas un militāru operāciju Irānā 2026. gada martā.

Viņš arī paredz globālu kiberuzbrukumu, kas ietekmēs cilvēku ikdienu, kā arī NATO vājināšanos un iespēju, ka ap 2030. gadu radīsies jauna globāla organizācija.

Pārkers uzsver, ka šīs prognozes nav galīgas un viss ir atkarīgs no situācijas attīstības.

Astroloģija, taro kāršu lasīšana, numeroloģija, zīlēšana un ekstrasensu spējas nav zinātne, un prognozes nevar būt 100% precīzas. Informāciju ieteicams uztvert kā izklaidējošu, kā iespējamu notikumu, ko ikviens var ietekmēt, izmantojot savu gara spēku un labas gribas rīcību.

