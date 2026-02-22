Latvijas sportistiem draudēja sankcijas par “izlēcieniem” – IZM par to neko nezināja 4
Jau gana plaši vēstīts par skandālu, kas izcēlās ziemas olimpiskajās spēlēs saistībā ar Ukrainas skeletonistu Heraskeviču un viņa ķiveri –Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija aizliedza viņam startēt ar piemiņas simboliku uz tās. TV3 raidījums “Nekā personīga” atklāj, ka pirms olimpiādes latviešu sportistiem bijis jāparakstās, ka par “izlēcieniem” būs finansiālas sankcijas.
Skaidri redzams, ka Krievija un Baltkrievija izmanto jebkādus līdzekļus, lai atgrieztos starptautiskajā sporta apritē. 6.martā Paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atļauts izmantot savu valsts simboliku.
Diemžēl, kā novērots arī gadījumā ar Ukrainas skeletonistu – sporta funkcionāri Latvijas un starptautiskās federācijās savus amatus pakautrējušies izmantot, lai skaļi un nepārprotami pateiktu – Latvijai šāda rīcība nav pieņemama.
“Es šajā gadījumā varu nosaukt vismaz četrus cilvēkus, kuri tā vai citādi ir pielikuši roku šā skandalozā lēmuma tapšanā. Vai, kas nav pret to iebilduši asi un publiski. Viens no tiem ir Einārs Fogelis. Kā starptautiskās kamaniņu sporta federācijas prezidents. Šī organizācija ietilpst visu ziemas federāciju asociācijā. Kura SOK rekomendē, saskaņoja, neiebilda. Saucam kā gribam.
Kaut vai olimpisko spēļu laikā. Ja tas būtu noticis, to būtu sadzirdējusi pasaule pilnīgi noteikti. To iespēju viņš neizmantoja,” paudis sporta žurnālists Raimonds Rudzāts.
Tikmēr pats Einārs Fogelis sacījis: “Man bija soctīklos šis publicētais fotoattēls dienu iepriekš, kad mums nevienam nebija ne mazākā informācija par to, kādā virzienā tiek virzīti šie kopējie dialogi. Jo arī pēc tam iegūtās informācijas mēs redzējām, ka pirmā komunikācija starp Ukrainas sportistu un Starptautisko bobsleja federāciju bija sākusies iepriekšējā vakarā. Fotoattēls, kas tika uzņemts un, kad mums bija iespēja satikt SOK vadību, bija dienu iepriekš, kad SOK apmeklēja mūsu kamaniņu sporta sacensības.”
“Līdzīgi ir starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija. Viceprezidents juridiskajos jautājumos Mārtiņš Dambergs. Gatis Gūts sporta menedžeris. Normunds Kotāns ordkomitejas pārstāvis. Kā Dainis Dukurs intervijā teica, viņš ir sazinājies ar Heraskeviča tēvu, kurš atstāstījis tos notikums. Ka latvieši Kotāns un Gūts bijuši vidutāji saziņā ar Kersti Koventriju SOK prezidenti un Vladi Heraskeviču, diskvalificēto ukraiņu skeletonistu. Nu kur vēl tiešāk Latvijas pārstāvju iesaiste pie šī skandalozā lēmuma tapšanas,” uzsvēris Raimonds Rudzāts.
Dambergs, Gūts un Kotāns uz raidījuma “Nekā personīga” zvaniem neatsaucās.
Atklājies vēl kas ļoti pārsteidzošs!
Tapis zināms, ka pirms olimpiskajām spēlēm mūsu delegācijas sportistiem un pavadošajam sastāvam likts ar Raimonda Lazdiņa vadīto Olimpisko komiteju parakstīt vienošanos. To TV3 raidījumam apstiprināja vairāki sportisti.
Ja tiek konstatēts pārkāpums, sportistu var brīdināt, atstādināt no starta vai izslēgt no delegācijas ar akreditācijas anulēšanu un nosūtīšanu mājās. Papildus var nākties maksāt ap 2500 EUR soda naudu un atlīdzināt LOK transporta, uzturēšanās un sagatavošanās izdevumus, kā arī var tikt apturēts turpmākais finansējums.
Vai Izglītības un zinātnes ministrija par to zināja? Aleksandrs Samoilovs, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vadītājs, norādīja: “Man nebija tādas informācijas, ka tādas vienošanās privātas ar sportistiem ir parakstītas. Šeit ir jāprasa LOK, kāpēc tāds lēmums tapa. Un kāds ir pamats vispār tādiem ierobežojumiem sportistiem. Jo šis netika saskaņots ar IZM. Un visai dalībai Olimpiskajās spēlēs ir diezgan ievērojams līdzfinansējums no valsts. Un tik nopietniem jautājumiem vajadzētu būt skaņotiem ar IZM.”
Plašāk par konfliktu, kas gada sākumā norisinājās Insbrukā, Austrijā, kur Latvijas un Ukrainas skeletonisti protestēja pret krievu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, kā arī par citām neparastām detaļām saistībā ar mūsu sportistu piedalīšanos ziemas olimpiskajās spēlēs — skatieties pievienotajā video materiālā!