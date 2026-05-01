Maijs sāksies ar brīnišķīgiem laika apstākļiem 0
Piektdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, taču gaisa temperatūra būs ievērojami augstāka nekā iepriekšējās dienās, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
No rīta austrumos vietām gaidāms neliels lietus, bet atsevišķos valsts rajonos vēl saglabāsies migla.
Dienā Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, bet austrumos mākoņu būs vairāk. Visā valstī pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +11…+16 grādiem, bet vietām rietumu un centrālajos rajonos – līdz pat +16…+19 grādiem.
Rīgā dienā debesīs būs vien neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un dienas gaitā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15…+17 grādiem.