“Nāca pārmetumi, draudi un viss pārējais…” Agrita atklāj, kāpēc izjuka attiecības ar mīļoto Jāni 0

15:36, 21. marts 2026
Realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībnieces Agritas Bindres dzīvē iestājies smags posms – viņas un drauga Jāņa ceļi ir šķīrušies. Viesojoties raidījumā “Burku studijā!”, sieviete neslēpa notikušā detaļas, skaidrojot iemeslus, kāpēc attiecībām pielikts punkts. Viņa dalījās ar satraucošu informāciju, atklājot, ka pēc lēmuma pieņemšanas no bijušā partnera saņēmusi pat draudu ziņas.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
VIDEO. “Es kliedzu pilnā rīklē, lai kaimiņi, dievs dod, mani sadzird!” Divu bērnu mammai gaišā dienas laikā kāpņu telpā uzbrūk “Bolt” kurjers, policijas un piegādātāju attieksme šokē
Konflikta sakne meklējama attiecību trenera dotajā uzdevumā. Lai gan vēl nesen Agrita loloja cerības par bildinājumu, pārim trūka nopietnu sarunu par kopīgu nākotni.

Kristaps, “Burku studijā!” eksperts, mudināja viņu beidzot viest skaidrību un vienoties par kopīgiem mērķiem. Speciālists gan piebilst, ka viņa nolūks nebija izprovocēt tūlītējas kāzas vai šķiršanos, bet gan veicināt atklātību.

“Kāpēc sētnieki nesavāc izmestās šļirces?” Rīdzinieki baidās par savu un bērnu drošību
Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
“Latvieši sūkstas, ka 1200 eiro ir slikta alga, bet sludinājumos neko vairāk par 900 eiro ar doktora grādu nesola!” Darba meklētāji neizpratnē

Sekojot trenera padomam, Agrita mēģināja apspriest kopdzīves perspektīvas, taču rezultāts bija negaidīts – šī saruna kļuva par pēdējo punktu viņu attiecībās. Izrādījās, ka Jānis nav noskaņots uz konstruktīvu dialogu vai kompromisu meklēšanu.

Tā vietā sieviete saskārās ar aizvainojumiem un agresiju. Atceroties zvanu, viņa saka: “Sāku to sarunu ar to, ka es vēlos parunāt un, savukārt, otrā galā, nemaz nedzirdot to, par ko es gribu runāt, nāca pretī man pārmetumi, nāca pretī man draudi un viss pārējais – apsaukāšanas dažādas.”

Viena no galvenajām problēmām bija Jāņa nepastāvība. Agritai nebija pieņemama partnera krasā viedokļu maiņa un emocionālās svārstības. To viņa raksturo šādi: “Manuprāt, tas arī ir viens no faktoriem, ka es neredzu sevi kopā ar cilvēku, kas var mētāties – vienu dienu teikt, ka es tevi mīlu un nonesīšu zvaigznes no debesīm, bet otrā dienā tevi saukā dažādos vārdos un apmēram sūta uz visām desmit debespusēm.”

Kaut arī attiecību sākumposmā vīrietis šķitis iejūtīgs un ieinteresēts viņas problēmās, laika gaitā šī sapratne izzudusi, atstājot viņu nesadzirdētu.

Agrita neslēpj, ka brīdinājuma signālus pamanījusi jau sen: “Dažādi sarkanie karogi plīvoja jau diezgan sen, bet šobrīd vienkārši pienāca brīdis, kad priekš sevis es pieņēmu lēmumu, un tas nebūt nav viegli.”

Neraugoties uz pārdzīvojumiem, Agrita izjūt milzīgu atvieglojumu. Viņa ir pateicīga par pamudinājumu uz šo izšķirošo sarunu, jo tā palīdzējusi atgūt sirdsmieru.

Smaidu viņas sejā tagad raisa nevis prieks par šķiršanos, bet gan brīvības sajūta: “Tas nebūt nav tā, kā tas varbūt izskatās šobrīd, kad es varu sēdēt un ar smaidu par to runāt. Es ar smaidu runāju tādēļ, ka es jūtos brīva. Man šķiet, ka man vienkārši nokritis kaut kāds akmens nost no sirds.”

Šobrīd Agrita atrodas emocionālā atveseļošanās procesā. Viņa neslēpj, ka šķiršanās sāpes joprojām ir dzīvas – emocijas uzvirmojušas pat teātra mēģinājuma laikā. Lai pasargātu sevi, viņa šobrīd izvairās no jebkāda satura, kas saistīts ar romantiku un mīlestību.

