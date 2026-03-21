“Nāca pārmetumi, draudi un viss pārējais…” Agrita atklāj, kāpēc izjuka attiecības ar mīļoto Jāni 0
Realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībnieces Agritas Bindres dzīvē iestājies smags posms – viņas un drauga Jāņa ceļi ir šķīrušies. Viesojoties raidījumā “Burku studijā!”, sieviete neslēpa notikušā detaļas, skaidrojot iemeslus, kāpēc attiecībām pielikts punkts. Viņa dalījās ar satraucošu informāciju, atklājot, ka pēc lēmuma pieņemšanas no bijušā partnera saņēmusi pat draudu ziņas.
Kristaps, “Burku studijā!” eksperts, mudināja viņu beidzot viest skaidrību un vienoties par kopīgiem mērķiem. Speciālists gan piebilst, ka viņa nolūks nebija izprovocēt tūlītējas kāzas vai šķiršanos, bet gan veicināt atklātību.
Sekojot trenera padomam, Agrita mēģināja apspriest kopdzīves perspektīvas, taču rezultāts bija negaidīts – šī saruna kļuva par pēdējo punktu viņu attiecībās. Izrādījās, ka Jānis nav noskaņots uz konstruktīvu dialogu vai kompromisu meklēšanu.
Viena no galvenajām problēmām bija Jāņa nepastāvība. Agritai nebija pieņemama partnera krasā viedokļu maiņa un emocionālās svārstības. To viņa raksturo šādi: “Manuprāt, tas arī ir viens no faktoriem, ka es neredzu sevi kopā ar cilvēku, kas var mētāties – vienu dienu teikt, ka es tevi mīlu un nonesīšu zvaigznes no debesīm, bet otrā dienā tevi saukā dažādos vārdos un apmēram sūta uz visām desmit debespusēm.”
Kaut arī attiecību sākumposmā vīrietis šķitis iejūtīgs un ieinteresēts viņas problēmās, laika gaitā šī sapratne izzudusi, atstājot viņu nesadzirdētu.
Neraugoties uz pārdzīvojumiem, Agrita izjūt milzīgu atvieglojumu. Viņa ir pateicīga par pamudinājumu uz šo izšķirošo sarunu, jo tā palīdzējusi atgūt sirdsmieru.
Šobrīd Agrita atrodas emocionālā atveseļošanās procesā. Viņa neslēpj, ka šķiršanās sāpes joprojām ir dzīvas – emocijas uzvirmojušas pat teātra mēģinājuma laikā. Lai pasargātu sevi, viņa šobrīd izvairās no jebkāda satura, kas saistīts ar romantiku un mīlestību.
