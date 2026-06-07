Armēnijā šodien sākušās izšķirošās vēlēšanas – Kremlis jau paspējis piedraudēt ar “Ukrainas scenāriju” 0
7. jūnija rītā visā Armēnijā atvērti vairāk nekā 2 tūkstoši vēlēšanu iecirkņu, pilsoņi jau aktīvi nodod savas balsis, bet eksperti tikmēr prognozē īpaši augstu vēlētāju aktivitāti. Sākušās izšķirošās parlamenta vēlēšanas, kuru norisē aktīvi iejaucas Kremlis.
Kā vēsta ziņu portāl Dialog.ua, tautas balsojuma rezultāts noteiks valsts nākotni. Aptaujās 82–94% pilsoņu pauda gatavību doties balsot. Ticams, ka vēlētāju aktivitāte pārsniegs 50%.
Par neapšaubāmu favorīti tiek uzskatīta valdošā (proeiropeiskā) partija “Pilsoniskais līgums”, ko vada Nikols Pašinjans. Eksperti prognozē, ka šis politiskais spēks varētu iegūt 28–36% balsu, kas tam ļautu bez lielām grūtībām izveidot valdību. Otro vietu, visticamāk, ieņems prokrieviskā partija “Stiprā Armēnija” ar Samvelu Karapetjanu priekšgalā – tai prognozē 10–15% balsu.
Šīm vēlēšanām ir izšķiroša nozīme, jo kopš 2018. gada konstitucionālās reformas Armēnija ir parlamentāra republika. Parlamentam un premjerministram ir galvenā loma, kamēr prezidentam ir pārsvarā reprezentatīvas un ceremoniālas funkcijas.
Maskava aktīvi iejaucās Armēnijas priekšvēlēšanu sacensībā, cenšoties iedragāt proeiropisko spēku pozīcijas. Tika izvērsta vērienīga informatīvā kampaņa, kurā personīgi iesaistījās arī Kremļa vadītājs Vladimirs Putins. Viņš vairākas reizes publiski draudēja Erevānai ar “Ukrainas scenāriju” par plāniem tuvināties Eiropas Savienībai.
Paralēli tam Armēnijai internetā “uzbruka” Krievijas “troļļu fabrikas”, nomelnojot prorietumnieciskos spēkus un aģitējot par labu prokrieviskajiem.
Arī aģentūra LETA vēstīja, ka Armēnijas varasiestādes brīdinājušas, ka tie valsts pilsoņi, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem balsotu par proeiropeiskā premjerministra Nikola Pašinjana konkurentiem, tiks nosūtīti uz 25 dienas ilgām militārajām mācībām.
Videoierakstu ar šādu brīdinājumu šonedēļ platformā “Facebook” publicējis premjerministra administrācijas vadītāja vietnieks Tarons Čahojans. Viņš piebildis, ka tie, kas atteiksies, tiks saukti pie kriminālatbildības.
Saskaņā ar “Reuters” un tīmekļa izdevuma “The Insider” informāciju pērn oktobrī Kremlis izveidoja īpašu struktūru “Stratēģiskās sadarbības un partnerības direktorāts”, lai pārraudzītu ietekmes operācijas Armēnijā. Kampaņās iesaistīts botu tīkls “Štorm 1516”, kas ir pazīstams ar viltus ziņu izplatīšanu Rietumos. Tas ir saistīts ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU.