Kāpēc pēkšņi uz logiem ir tik daudz zirnekļu? Patiesie iemesli un tas, ko saka tautas ticējumi

20:45, 15. janvāris 2026
Gandrīz ikviens vismaz vienu reizi savā dzīvē dzīvoklī ir sastapies ar zirnekļiem – tie dažreiz nolaižas no griestiem tieši acu priekšā, citreiz klusi parādās uz palodzes vai tumšā istabas stūrī. Lai gan lielākā daļa zirnekļu ir pilnīgi nekaitīgi, daudzi cilvēki, tos ieraugot, izjūt īstu paniku.

Kāpēc mājās ir daudz zirnekļu?

Eksperti skaidro, ka zirnekļi neparādās bez iemesla. Viens no galvenajiem iemesliem ir netīrumi un nekārtība. Vietās, kur uzkrājas putekļi – aiz radiatoriem, virtuves tvaika nosūcēja, aiz skapjiem un gultām, zirnekļi atrod ideālu vidi tīklu vērpšanai.

Svarīgs ir arī mitrums. Slikta ventilācija, reti vēdinātas telpas vai mitrs pagrabs rada zirnekļiem komfortablu mikroklimatu. Viņi priekšroku dod tumšām, klusām vietām, kur tos neviens netraucē.

Vēl viens iemesls ir barības avoti. Ja mājās ir mušas, odi vai prusaki, zirnekļi atgriezīsies atkal un atkal. Tāpēc vispirms cīņa jāsāk ar kukaiņu iznīcināšanu.

Dažkārt zirnekļi mājās iekļūst arī nejauši – ar apģērbu, iepirkumu maisiem vai caur sīkām plaisām, īpaši rudenī, kad ārā kļūst vēsāks.

