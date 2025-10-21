Kas notiks ar naftas cenām 2026. gadā: Norvēģija pirmā sniegusi savu prognozi 0
Norvēģijas trešā lielākā naftas un gāzes kompānija uzskata, ka naftas piedāvājums un pieprasījums stabilizēsies 2026. gadā. Runājot par cenu, tiek prognozēts, ka “melnais zelts” nenokritīsies zem 60 dolāriem par barelu.
“Mēs varam piedzīvot īslaicīgu pārprodukcijas periodu, bet es domāju, ka nākamgad līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu tiks atjaunots. Nafta būs pieprasīta ilgu laiku, un nozare tajā nepietiekami iegulda,” Bloomberg citē Var Energi ASA izpilddirektoru Niku Vokeru.
Nozares novērotāji, tostarp Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, jau vairāk nekā gadu prognozē tirgus pārpalikumu.
Papildu naftas piegādes no Naftas eksportētājvalstu organizācijas un tās sabiedrotajiem, kā arī no valstīm, kas nav OPEC dalībvalstis, visticamāk, atsvērs pieprasījuma pieauguma palēnināšanos. Tirgotāji gatavojas turpmākam naftas cenu kritumam.
“Melnā zelta” vērtības kritums novedīs pie investīciju samazināšanās un galu galā pie ražošanas palēnināšanās, paredz Vokers, piebilstot, ka “šķiet, ka ir apakšējā robeža 60 ASV dolāri, un cena nenokritīsies zem šī līmeņa neatkarīgi no piegādes apjomiem”.
17. oktobrī naftas cenas turpināja kristies pēc piecu mēnešu zemākā līmeņa sasniegšanas saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās paziņojumu, kā arī vēsturisku ASV naftas ieguves rekordu.
Tika ziņots, ka uz iespējamu naftas pārpalikumu tirgū liecina fakts, ka Tuvo Austrumu valstis nepārdeva daļu no novembrī plānotā naftas apjoma. Pēc tirgotāju aplēsēm, nepārdotās naftas apjoms bija no 6 līdz 12 miljoniem barelu.