"Nav laiks tukšvārdībai un muldēšanai." Ogres mērs asi kritizē Bražes izteikumus
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže izpelnījusies kritiku no Ogres mēra Egila Helmaņa (NA). Viņš sociālajos tīklos reaģējis uz vienu no ārlietu ministres ierakstiem vietnē “Thread”.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima ceturtdien vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās. Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no “Jaunās vienotības” un “Progresīvajiem” balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Sociālajā tīklā “Thread” Baiba Braže šī sakarā publicēja attēlu ar Eiropas karti. Tajā atzīmētas valstis, kurās Stambulas konvencija ratificēta. Karti ministre komentēja ar šādiem vārdiem: “No šo attīstīto Eiropas valstu kopienas mūs grib izgriezt promaskaviskais grupējums ar NA, AS, ZZS palīdzību. “Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu” ir nosaukums un saturs. Nē vardarbības atbalstītājiem.”
Ārlietu ministres ierakstu savā “Facebook” profilā komentēja Ogres mērs Egils Helmanis. Viņš nosoda Bražes rīcību – kritizēt deputātus. Un norāda, kas tā vietā būtu jādara.
Turpinājumā mēra publiski paustais viedoklis!
“Bražes kundzei es tomēr ieteiktu atturēties kritizēt tautas ievēlētus deputātus, jo viņai tauta nav devusi deputāta mandātu. Braže ir Vienotības ieliktenis. Bražes galvenais uzdevums nav augstprātīgi norādīt ievēlētiem Saeimas deputātiem, kas jādara. To, ko no Bražes visvairāk mēs gaidām šajā ģeopolitiskajā situācijā, ir tuvināšanos Trampa administrācijai, bet Bražes rīcība attālina mūs no tā.
Mums nav tāda valdība, tai skaitā arī prezidents, kas varētu mūs tuvināt Trampa administrācijai. Tuvināšanās Trampa administrācijai – tas ir Latvijas drošības jautājums. Krievija apstāsies tikai tad, kad dabūs pa purnu. Pagaidām mēs demonstrējam mīkstumu, vājumu, gļēvumu. Var, protams, Vairai Vīķei-Freibergai pārmest Abrenes atdošanu un braukšanu uz Maskavu svinēt 9.maiju, bet viņu cienīja ārpolitikā, viņas viedokli ņēma vērā. Mums nevajag ieliktnīšus, mums vajag valstsvīrus un valstssievas.
Šeit nav laiks tukšvārdībai un muldēšanai. Ir nepieciešama rīcībspējīga valdība, kuru ciena Eiropā, ASV. Šoreiz ir jādara viss iespējamais, lai vienotu tautu. Nedarbosies vecie PR stiķi par ļaunajiem oligarhiem, un tagad vēl advancētākiem putinistiem. Mēs ļoti lielas pūles veltām, lai sašķeltu tautu. Mēs šo laiku varam pārdzīvot, ja spēsim būt vienoti kā tauta, vienoti kā Eiropas kopiena un vienoti kā NATO. Mēs esam Eiropā, bet ar savām vērtībām. Mums nav jākautrējas, ka mums ir konservatīvi uzskati, tāda arī tagad paliek ASV – konservatīva. Un šie soļi mūs tuvinās. Pasaule mainās. Stambulas konvencija bija vajadzīga, lai varētu apgūt naudu mistiskiem pētījumiem. Mums sen bija laiks koncentrēties uz valsts aizsardzību, Tāpēc man novēlējums – katram izdarīt mazdrusciņ, kas vieno mūs kā tautu un es ticu, ka no mūsu pašu vidus ievēlētiem tautas deputātiem var izaugt valstsvīri un valstssievas.”
Saeimas Ārlietu komisija ieceri par izstāšanos no Stambulas konvencijas sāks vērtēt trešdien, 8.oktobrī, liecina sēdes darba kārtība.